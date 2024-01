PSV heeft weinig moeite met FC Twente en mag zich opmaken voor absolute bekerclash

PSV heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finale van de KNVB Beker ten koste van FC Twente. De Eindhovenaren kenden over het algemeen erg weinig moeite met de nummer drie van de Eredivisie en zegevierden, mede dankzij goals van het aanvalstrio, met 3-1. In de volgende ronde staat een clash met Feyenoord op het programma.

Een maand geleden stond dit duel ook al op het programma in Eindhoven, maar een onbespeelbaar veld zette toen een streep door de rekening. Dat PSV vol zelfvertrouwen zit op het moment was in de eerste helft wel duidelijk. De perfect presterende koploper deelde de lakens uit in het bekerduel met FC Twente dat met vijf verdedigers speelde in een poging het PSV zo moeilijk mogelijk te maken.

Artikel gaat verder onder video

Dit plan kwam totaal niet uit de verf en PSV creëerde een aantal grote kansen. Zo schoot Yorbe Vertessen van dichtbij tegen Lars Unnerstall aan, stuitte Johan Bakayoko ook van dichtbij op de Twente-goalie en verzuimde Guus Til te scoren door een grote kans over te schieten. Vertessen brak na twintig minuten dan toch de ban met een schitterende goal. Luuk de Jong legde de bal terug op de Belg die van afstand kiezelhard uithaalde en de verre hoek vond. Vertessen greep op deze manier de kans in de basis met beide handen aan, terwijl hij de afgelopen weken veelvuldig met een transfer naar Union Berlin in verband wordt gebracht.

Luuk de Jong kreeg even later op aangeven van Jordan Teze nog een grote kans oog in oog met Unnerstall, maar hij schoot over. Overigens stond De Jong hierbij buitenspel, maar de treffer was anders toch blijven staan doordat er geen VAR aanwezig was. Twente aanvoerder Robin Pröpper kwam vervolgens met een slimmigheidje door een blessure in scene te zetten. Niemand bekommerde zich echter om Pröpper maar het hele elftal ging snel naar Joseph Oosting voor een tactische bespreking. Dit wierp enigszins zijn vruchten af. De Tukkers gingen hoger druk zetten en kwamen meer aan voetballen toe. Op een geblokt schot van Michel Vlap en een riskante terugspeelbal van Olivier Boscagli na leverde dit nog geen grote kansen op.

Na tien minuten in de tweede helft was het al snel raak voor de Eindhovenaren. Malik Tillman legde een corner bij de tweede paal en natuurlijk stond daar Luuk de Jong om de bal binnen te koppen. Even later volgde er een moment waar de gemiddelde voetballiefhebber van gaat watertanden. PSV sneed door de verdediging van Twente heen met een schitterende tiki-taka aanval. Twente kon het even niet meer volgen, maar Guus Til zag zijn inzet van de lijn gehaald worden. Het bleek uitstel van executie, want de bal kwam bij Bakayoko terecht die na een combinatie met Teze hard uithaalde in de kruising.

Twente deed echter snel iets terug. Karel Eiting stuitte nog op Joël Drommel, maar Manfred Ugalde stond op de juiste plek om de bal alsnog binnen te schuiven voor de 3-1. Twente kreeg vlak voor tijd nog twee kansen via Ricky van Wolfswinkel en Sem Steijn, maar was hierna niet meer bij machte om PSV nog verder onder druk te zetten. Bij PSV mocht Hirving Lozano na lange tijd weer zijn opwachting maken nadat de Mexicaan een tijdje aan de kant stond met een blessure.

Door deze zege bekeren de Eindhovenaren verder en gaat het in de volgende ronde op bezoek bij Feyenoord. In de Eredivisie reist PSV zondag af naar Utrecht terwijl Twente zaterdag al in actie komt tegen NEC.