PSV-fans ergeren zich aan Bakayoko: 'Dit is precies het probleem dat ik de laatste tijd met hem heb'

Het PSV-elftal van trainer Peter Bosz herbergt meerdere smaakmakers, maar is dit seizoen misschien wel de speler die de meeste indruk maakt. De Belg is niet weg te denken van de rechtervleugel en vooral met assists al heel belangrijk geweest voor de huidige koploper van de Eredivisie. In de bekerwedstrijd tegen Feyenoord afgelopen woensdag had een aantal PSV-fans het echter even gehad met Bakayoko. De aanvaller deed wel heel weinig (lees: niets) om te voorkomen dat Quinten Timber de score kon openen.

Het mag gerust een kleine verrassing worden genoemd dat Bakayoko nog altijd speler is van PSV. De Belg kon zich een jaar geleden verheugen op de belangstelling van Paris Saint-Germain en werd afgelopen zomer nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek naar de Premier League. Vooral Brentford was bereid om ver voor hem te gaan, maar Bakayoko bleef PSV trouw. Die keuze heeft voor zowel PSV als Bakayoko goed uitgepakt. Hij kwam dit seizoen tot op heden 31 keer in actie, goed voor zes doelpunten en liefst dertien assists. Bakayoko kwam vooralsnog in alle wedstrijden in actie, wat laat zien dat Bosz eigenlijk niet meer zonder hem kan.

Maar woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord zal ook Bosz zich hebben geërgerd aan Bakayoko, vooral na het terugzien van de openingstreffer van Timber. Het doelpunt van de middenvelder viel in een fase waarin Feyenoord het heft in handen nam en nadrukkelijk op zoek ging naar de voorsprong, maar Bakayoko had wel wat meer kunnen én moeten doen om te voorkomen dat het Legioen mocht gaan juichen. Op beelden van de 1-0 is te zien dat Timber wel heel makkelijk uit de rug van Bakayoko wegloopt en vervolgens van de Belg alle tijd en ruimte krijgt om uit te halen. De aanvaller doet niets om te voorkomen dat Timber het Eindhovense doel (met succes) onder vuur kan nemen.

De houding van Bakayoko is niet onopgemerkt gebleven. “Dit is het precies het probleem dat ik heb met Bakayoko de laatste tijd, die luie instelling”, schrijft een PSV-fan op X. Hij is niet de enige die er met z’n hoofd niet bij kan dat Bakayoko niet meer deed om de 1-0 te voorkomen. “Serieus. Wat doet Bakayoko in vredesnaam in verdedigend opzicht? Hij doet maar wat. Pak minimaal één mannetje”, klinkt het. PSV en Bakayoko hadden nog genoeg tijd om de treffer van Timber ongedaan te maken, maar de 1-1 viel niet. Guus Til was er in de tweede helft nog het dichtst bij. Hij schoot op aangeven van Bakayoko de bal hard tegen de touwen, maar op dat moment ging de vlag van de grensrechter omhoog wegens buitenspel.