Elfrink verwacht drukke transferzomer voor PSV: 'Hij kan zomaar 50 miljoen euro of nog meer opleveren'

Hoewel PSV de eerste officiële wedstrijd van 2024 nog moet spelen en er in de tweede seizoenshelft nog heel veel op het spel staat, wordt er langzaam maar zeker ook alvast vooruitgekeken naar de komende transferzomer. heeft de Eindhovenaren laten weten dat hij in ieder geval voorlopig geen handtekening zet onder een nieuw contract. De middenvelder mikt na dit seizoen op een transfer en is mogelijk niet de enige vertrekker bij PSV. Ook zou in de zomer de deur van het Philips Stadion achter zich dicht kunnen trekken.

Het had niet veel gescheeld of Bakayoko had het PSV-shirt al een tijdje niet meer gedragen. De Belg kon zich een jaar geleden al verheugen op de belangstelling van Paris Saint-Germain en had er afgelopen zomer voor kunnen kiezen om de Eredivisie in te ruilen voor de Premier League. Vooral Burnley en Brentford zagen de komst van Bakayoko wel zitten. Brentford had in de laatste dagen van de transferwindow veel geld over voor de aanvaller, maar hij bleef PSV trouw. Daar zou komende zomer verandering in kunnen komen.

Donderdag meldden verschillende media dat Veerman ‘nee’ heeft gezegd tegen een aanbieding van PSV om zijn contract open te breken. De middenvelder is momenteel in het bezit van een verbintenis tot medio 2026, maar mikt twee jaar na zijn transfer naar Eindhoven op een volgende stap in zijn loopbaan. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft vrijdag dat Veerman mogelijk niet de enige is die na dit seizoen verder wil kijken. “Toegegeven, het is wat speculatief. Maar bijvoorbeeld Jordan Teze, Olivier Boscagli, André Ramalho, Shurandy Sambo, Isaac Babadi, Richard Ledezma, Walter Beitez, Fredrik Oppegard en Joël Drommel”, schrijft Elfrink. Ook Bakayoko wordt dus genoemd.

“Deze winter haalt PSV ijs en weder dienende ook geen monstrueuze bedragen meer binnen. Dat wordt in de zomer wel anders”, vervolgt Elfrink, die verwacht dat vooral Bakayoko veel geld in het laatje kan gaan brengen. De Belg behoorde in de eerste seizoenshelft tot de absolute smaakmakers in de ploeg van trainer Peter Bosz. In 27 wedstrijden in alle competities was hij goed voor vier doelpunten en liefst dertien assists. “Bakayoko kan dan zomaar 50 miljoen euro of nog meer opleveren, als hij het zo goed blijft doen als nu”, denkt Elfrink. De vleugelaanvaller krijgt komende zomer mogelijk nog een uitgelezen mogelijkheid om zich in de kijker te spelen van de Europese top. Het moet gek lopen wil hij door de Belgische nationale ploeg niet geselecteerd worden voor het Europees Kampioenschap in Duitsland.

Boscagli en Teze

Naast Bakayoko en Veerman zouden ook Boscagli en Teze PSV van mooie bedragen kunnen voorzien. Boscagli is dit seizoen eindelijk bevrijd van blessures en een zeer belangrijke kracht in het elftal van Bosz. Ook Teze ontwikkelt zich ijzersterk en is als rechtsback niet meer uit de basiself weg te denken. “Boscagli? PSV kan ook hem voor een dubbelcijferig aantal miljoen verkopen, maar zal normaal gesproken eerst inzetten op contractverlenging. Voor Teze geldt vermoedelijk hetzelfde. Hun waardes liggen nu tussen de 15 en 20 miljoen euro, maar het is wel de vraag of PSV dat met een nog maar één jaar lopend contract uit weet te onderhandelen”, aldus Elfrink.