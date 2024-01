'Real Madrid neemt duidelijk standpunt in over mogelijke terugkeer Karim Benzema'

(36) is volgens verschillende media bijzonder ontevreden in Saudi-Arabië, waar hij afgelopen zomer neerstreek bij Al-Ittihad. De Ballon d'Or-winnaar van 2022 zou zelfs bezig zijn met een terugkeer naar Europa, maar hoeft daarbij niet te denken aan een terugkeer naar zijn vorige club Real Madrid.

De Franse spits werd in de zomer van 2009 aangetrokken door De Koninklijke, Real maakte destijds 35 miljoen euro over naar Olympique Lyonnais om Benzema in te lijven. Daarna begon een indrukwekkende periode waarin de Fransman uiterst succesvol was. In 648 wedstrijden trof hij liefst 354 keer doel namens de Madrilenen en legde hij liefst vijf keer beslag op de Champions League (2014, 2016, 2017, 2018 en 2022). Lange tijd stond hij enigszins in de schaduw van supervedette Cristiano Ronaldo, maar na het winnen van zijn (voorlopig) laatste 'cup met de grote oren' werd Benzema persoonlijk geëerd met de Ballon d'Or.

Afgelopen zomer kwam echter een voor Real onverwacht einde aan de samenwerking. Benzema had een aanbieding voor een eenjarige contractverlenging op zak, maar informeerde de club 'op het laatste moment' dat hij transfervrij zou overstappen naar Saudi-Arabië, schrijft Get Football News France. Om die reden zouden de beleidsbepalers van Real niet om een hereniging staan te springen: "Sentimentaliteit heerst niet in stadion Bernabéu", leest het. "De club heeft bepaald niet de gewoonte om vroegere legendes terug te halen, zeker niet als ze onder dergelijke omstandigheden vertrekken", vervolgt het artikel.

Supporters

Sportkrant L'Équipe bevraagt de supporters van Real Madrid naar hun mening over een mogelijke terugkeer van Benzema, en krijgt vergelijkbare antwoorden te horen. "Hij heeft ons zoveel gegeven en daar danken wij hem voor, maar zijn tijd in Madrid is voorbij. Hij behoort tot het verleden en als je ziet hoe het elftal nu functioneert, dan hebben we hem gewoonweg niet nodig", zegt ene Jaime. Een andere supporter, Pablo, vergelijkt de situatie met die van Ronaldo, Sergio Ramos, Casemiro en Raphaël Varane: "Ze dachten allemaal dat het gras groener was bij de buren en ik weet zeker dat ze spijt hebben van hun keuze." Een derde supporter vindt ook dat Real de deur gesloten moet houden voor een terugkeer van Benzema: "Hij had nog makkelijk twee of drie seizoenen meegekund op het hoogste niveau en zijn loopbaan bij ons als legende kunnen afsluiten, maar koos voor het geld. Zijn fout, jammer voor hem", zegt ene Fernando.