Rechtsback droomt tien jaar na vertrek bij Ajax hardop van terugkeer in Johan Cruijff ArenA

Rechtsback hoopt in de toekomst terug te keren bij Ajax. De vleugelverdediger kwam in de jeugdopleiding uit voor de Amsterdammers, maar speelde nooit een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Fosu-Mensah staat open voor een telefoontje vanuit Amsterdam, zo geeft hij aan in gesprek met ESPN.



In het programma Fresia & Milan parkeren de bus gaat de huidige speler van Bayer Leverkusen in op zijn verleden bij Ajax en een eventuele toekomst bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie: "Ajax heeft sowieso altijd een speciaal plekje in mijn hart. Ik was acht toen ik daar kwam, ben ballenjongen geweest: dat heb ik allemaal al meegemaakt", zegt de 26-jarige voetballer. "Ik heb de Johan Cruijff ArenA al van zo dichtbij gezien."



Fosu-Mensah verliet Ajax in 2014 al toen hij speelde voor het O17-team van de club. De verdediger ging bij Manchester United aan de slag en kwam jaren later in Engeland ook uit voor Fulham en Crystal Palace. Nu staat Fosu-Mensah onder contract bij Bayer Leverkusen, maar daar speelt hij nooit. De Amsterdammer droomt hardop over een terugkeer naar Ajax: "Ik denk dat het iets moois zou zijn om ooit in de Arena te spelen, als speler van Ajax. Dat was vroeger mijn droom", besluit Fosu-Mensah.

