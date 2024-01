Reijnders bevestigt interesse van Ajax, Luuk De Jong spreekt verbazing uit

stond afgelopen zomer op de radar van Ajax. De middenvelder, die op dat moment nog speler was van AZ, vertelt tegenover ESPN dat de Amsterdammers geïnteresseerd waren in hem. Van concrete interesse was daarentegen geen sprake.

"Er werd gepolst, maar het is nooit iets concreets geworden. Uiteindelijk hebben ze ook niet doorgepakt en kwam Milan, en een paar andere clubs. Maar Milan sprong er voor mij bovenuit. Daar hebben we meteen goede gesprekken mee gehad", zegt Reijnders in gesprek met ESPN.

Daarnaast moet Luuk de Jong tegenover Voetbal International eerlijk bekennen dat hij met verbazing kennis heeft genomen van de roep om een terugkeer in het Nederlands elftal. De kopsterke spits is bij PSV bezig aan een ijzersterk seizoen en dat is voor veel mensen reden om hem mee te nemen naar het EK in Duitsland komende zomer. De Jong zelf wil nog altijd niet zeggen of hij daarvoor openstaat.

Bekijk hier de volledige video waarin de interesse van Ajax in Reijnders en de verbazing bij De Jong verder wordt toegelicht.