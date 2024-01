Vaessen kon naar andere Eredivisionist: 'Achteraf misschien maar goed dat dat niet door is gegaan'

RKC Waalwijk-doelman Etiënne Vaessen denkt dat hij er goed aan heeft gedaan om afgelopen zomer niet de overstap naar Vitesse te maken. De club uit Arnhem toonde interesse, maar Vaessen bleef bij RKC. De goalie, die in Waalwijk in het bezit is van een aflopend contract, hoopt na dit seizoen wél een mooie stap te maken.

Vaessen was in de eerste helft van de huidige jaargang lang onderwerp van gesprek. De doelman van RKC Waalwijk kwam in de thuiswedstrijd tegen Ajax op 30 september hard in botsing met Brian Brobbey en had op het veld intensieve medische verzorging nodig, waarbij hij preventief gereanimeerd werd. Vaessen staat inmiddels alweer even binnen de lijnen en kan zich dus gaan richten op een mooi afscheid bij RKC. Want dat hij na dit seizoen vertrekt bij de huidige nummer zestien van de Eredivisie, lijkt een zekerheidje.

“Op het perfecte moment in mijn carrière ben ik transfervrij. Er zitten nu al clubs voor me op de tribune”, vertelt Vaessen in gesprek met De Telegraaf. “Als ik me het komende half jaar laat zien, zit een sportieve en financiële vooruitgang er dik in.” Vaessen ziet zichzelf wel keepen in het Engelse Championship of in Spanje. “Ik had eigenlijk verwacht dat ik afgelopen zomer een stap zou maken. Vitesse toonde interesse, maar het is achteraf misschien maar goed dat dat niet door is gegaan. Dan had ik een hoop stress gehad”, zegt de goalie, die uiteraard doelt op het zware seizoen dat Vitesse doormaakt. De Arnhemmers zijn momenteel hekkensluiter, al is de achterstand op RKC slechts drie punten. Het is echter ook buiten het veld al tijden onrustig bij Vitesse.

Vitesse is overigens niet de enige Eredivisionist die afgelopen zomer interesse toonde in Vaessen. Zowel PSV als Feyenoord zag de komst van de sluitpost uit Breda naar verluidt ook wel zitten. In Eindhoven werd hij genoemd als mogelijke vervanger van Joël Drommel, terwijl hij bij de regerend landskampioen uit Rotterdam in beeld was als nieuwe stand-in van Justin Bijlow. “Ik ben ook gelinkt aan PSV voor het geval Drommel zou vertrekken. Dat was wel mooi geweest als je ziet hoe ze nu voor de dag komen”, vertelt Vaessen, die zowel bij PSV als Feyenoord genoegen had moeten nemen met een plek op de bank. “Ik had speelminuten moeten inleveren. Op mijn leeftijd is het belangrijk dat ik wekelijks onder de lat sta.”