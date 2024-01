Santiago Giménez of Brian Brobbey? Mike van der Hoorn: ‘Hij is een wereldtopper in spe, echt’

vindt Feyenoorder op dit moment de lastigste spits om tegen te spelen in de Eredivisie. Dat vertelt de centrumverdediger van FC Utrecht dit weekend in een interview met het Algemeen Dagblad.

“Dat is Santiago Giménez”, reageert Van der Hoorn op de vraag wie de lastigste Eredivisie-spits is om tegen te spelen. “Wat Giménez zo gigantisch goed maakt is dat je weet welke beweging hij gaat maken, dat je die beweging ook aan ziet komen, maar dat je je toch laat verrassen. Simpelweg omdat je niet begrijpt hoe hij doet wat hij doet. Snap je? Voor mij is hij daarom de moeilijkst bespeelbare ‘nummer negen’.”

Van der Hoorn stond in zijn carrière driemaal tegenover Giménez. De Mexicaanse spits wist in totaal twee doelpunten te maken tegen de stopper van FC Utrecht. “Hij heeft een beetje wat Manfred Ugalde ook heeft. Dat Zuid-Amerikaanse gogme zit er in heel zijn wezen in”, gaat Van der Hoorn verder. “Ik vergelijk Giménez karakterologisch met Luis Suaréz. Giménez is zo goed, zo sluw, geeft je net dat lichtje duwtje om je uit balans te brengen; zeer bewonderenswaardig. Om hem te bestrijden moet je als verdediger een topdag hebben.”

Ook van Ajax-spits Brian Brobbey is Van der Hoorn onder de indruk. Ook tegen hem speelde de verdediger driemaal, met in totaal drie doelpunten voor Brobbey. “Tegen een kleine en wendbare aanvaller spelen is heel anders dan de strijd aangaan met ‘een’ Brian Brobbey”, duidt de verdediger. “Brobbey staat positioneel altijd goed, is zó sterk en is voor het doel levensgevaarlijk. Hij is een wereldtopper in spe, dat geloof ik echt. Bij hem moet je fysiek alles in de strijd gooien. Tegen Brobbey spelen is namelijk mooi, maar ook risicovol. Je moet echt voortdurend op je hoede zijn. Anders vreet hij je op.”