Situatie FC Volendam wordt penibeler nadat enige schot op goal direct binnenvalt

FC Volendam is zondagavond in het eigen KRAS Stadion tegen een nederlaag aangelopen in een belangrijk duel. Fortuna Sittard, dat aan de bovenkant van het rechterrijtje staat, was met slechts één schot op doel te sterk voor de Palingboeren: 0-1. Het maakt de situatie voor de Volendammers penibeler, want van thuiswedstrijden tegen ploegen uit het rechterrijtje moeten de oranjehemden het normaal gesproken hebben.

Voor Simons was het duel met Fortuna Sittard een bijzonder weerzijn. De FC Volendam-trainer droeg namelijk 117 keer het shirt van de Limburgers. Vandaag moest hij als nummer zeventien van de Eredivisie met FC Volendam voor het eerst sinds eind oktober weer een thuiswedstrijd proberen te winnen. Daarbij kon Simons beschikken over Zeefuik die in zijn laatste vier wedstrijden driemaal doel trof. Afgelopen week werd bekend dat de talentvolle aanvaller deze zomer hoogstwaarschijnlijk transfervrij vertrekt naar AZ.

Artikel gaat verder onder video

Kort na rust brak Córdoba eindelijk de ban. De Spanjaard dook als een duveltje uit een doosje op bij de tweede paal om een voorzet van invaller Peterson binnen te lopen. De openingstreffer was noodzakelijk om het duel te doen ontvlammen, maar dat gebeurde eigenlijk amper. De Volendammers waren niet in staat om de Sittardse defensie te slechten. Enkel een schot van invaller Booth op de paal leverde Volendams gevaar op. Door deze volgende klap stijgen de degradatiezorgen bij FC Volendam, want de ploeg van Simons blijft bungelen op plaats zeventien met een schamele twaalf punten.