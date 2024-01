Kritiek op Bosz zwelt aan: 'Hij maakte er een potje van, juist hij moet beter weten'

De reactie van PSV-trainer Peter Bosz na afloop van het bekerduel met Feyenoord heeft nogal wat teweeggebracht. De Eindhovenaren gingen in De Kuip met 1-0 onderuit, maar waren van mening dat ze recht hadden op een strafschop na een vermeende overtreding van Mats Wieffer op Noa Lang. Valentijn Driessen vond de reactie van Bosz echter al niet chique en ook Sjoerd Mossou vindt het niet slim van de oefenmeester. Volgens laatstgenoemde moet ‘juist’ Bosz beter weten.

Driemaal was scheepsrecht voor Feyenoord. Na de nederlaag om de Johan Cruijff Schaal en de verliespartij in de competitie hoopte de ploeg van trainer Arne Slot in de achtste finale van de KNVB Beker wél thuis af te rekenen met PSV, dat dit seizoen nog niet had verloren in Nederland. Daar kwam woensdagavond verandering in. Feyenoord trok dankzij een treffer van Quinten Timber in de eerste helft aan het langste eind en verzekerde zich zodoende van een plek bij de laatste acht in het bekertoernooi.

Na afloop ging het echter vooral over één moment. Lang dribbelde in de tweede helft Wieffer voorbij, maar ging nog voordat hij kon afdrukken of de bal voor het doel kon geven naar de grond. De aanvaller zelf schreeuwde om een strafschop, maar scheidsrechter Dennis Higler wilde van niks weten en ook de VAR zag geen reden om in te grijpen. Bosz stak zijn frustraties over de beslissing van de arbitrage niet onder stoelen of banken. Dat had hij echter beter niet kunnen doen, schreef eerst Driessen al in De Telegraaf en vindt ook Mossou, die in zijn column in het Algemeen Dagblad schrijft dat Bosz er woensdagavond een ‘potje’ van maakte.

“PSV had een strafschop moeten krijgen, dat was wel helder, en Feyenoord - PSV was een intense bekerkraker vol gierende emoties”, vervolgt Mossou, die desondanks van mening is dat ‘juist’ Bosz op zo’n avond beter moet weten. “Al tijdens de wedstrijd stond de trainer van PSV als een dolle tegen de vierde official te tieren, op een manier die deed denken aan zijn beginjaren bij Heracles: ordinair, ongecontroleerd ook. Na afloop? Voortdurend had Bosz het over Het Grote Onrecht, maar nauwelijks over het matige spel van zijn eigen ploeg.” Volgens Mossou straalde het af op heel PSV. “De onaantastbare koploper van de Eredivisie maakte in Rotterdam een opgefokte, verongelijkte indruk.”

Zo zag Mossou Lang na het laatste fluitsignaal een middelvinger opsteken naar het Feyenoord-publiek en maakte Jordan Teze ‘treitergebaartjes’ naar de mensen die achter de spelerstunnel zaten. “Dat is niet per se een ramp, want emoties horen bij voetbal, maar juist van Bosz mag je op zo’n avond beter verwachten. De welbespraakte, kalme, rationele trainer uithangen is betrekkelijk gemakkelijk als je alles wint. De kunst is om óók een heer te blijven zodra het begint te stormen.”