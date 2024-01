Smaakmaker van PSV geeft duidelijkheid over mogelijk snel vertrek uit Eredivisie

PSV-aanvaller stond afgelopen zomer al nadrukkelijk in de belangstelling van het Engelse Brentford, maar inmiddels zal de Belgische aanvaller van de Eindhovenaren de belangstelling hebben gewekt van nog grotere clubs. De aanvaller maakt indruk in het rood-wit van PSV, maar wil zelf nog niet vooruitkijken naar een transfer.

“Ik heb afgelopen zomer bewust de keuze gemaakt om bij PSV te blijven. De omstandigheden zijn voor mij perfect om mezelf door te ontwikkelen", licht de Belgische buitenspeler zijn gemaakte keuze toe in gesprek met De Telegraaf. Ontwikkelen heeft de rechtsbuiten in het afgelopen jaar onder Peter Bosz ook zeker gedaan. De jonge aanvaller zorgt met zijn snelheid voor een enorm veel dreiging en voegt daarnaast scorend vermogen toe. Omdat hij zich op zijn plek voelt in Brabant, is Bakayoko ook helemaal niet met een vervolgstap bezig.



"Zo ver kijk ik nog niet vooruit. Ik richt me op het hier en nu. Aan die andere dingen denk ik nog niet. Die belangstelling is niet iets van nu, dat speelt al zeker een jaar. Je went eraan", geeft Bakayoko. Ik heb een duidelijk plan en kijk ook hoe een jongen als Cody Gakpo het heeft gedaan", zegt de aanvaller. Gakpo verliet PSV voor Liverpool, maar deed wel ontzettend veel ervaring op in het Philips Stadion: "Dat probeer ik een beetje na te streven.”