FC Metz schept met rugnummer voor Mikautadze meteen hoge verwachtingen

draagt in ieder geval het komende halfjaar rugnummer 10 bij FC Metz. Daarmee laat de huidige nummer veertien van de Franse Ligue 1 niet alleen zien blij te zijn met de terugkeer van de Georgische aanvaller, maar schept het ook hoge verwachtingen. De club zal hopen dat Mikautadze er snel in slaagt om zijn oude vorm terug te vinden, want het staat voor een mogelijk spannende strijd om handhaving.

Met 23 doelpunten in de Ligue 2 hielp Mikautadze FC Metz vorig seizoen aan promotie naar het hoogste niveau. De spits bewees ook in de eerste drie competitiewedstrijden in de Ligue 1 goed in zijn vel te zitten. Hij opende de huidige jaargang met een assist, vooraleer zelf toe te slaan in de daaropvolgende twee duels. FC Metz verkocht Mikautadze vervolgens voor zestien miljoen euro aan Ajax, maar krijgt hem nog geen halfjaar later weer terug. De Georgiër kwam er in Amsterdam totaal niet aan te pas en moet nu FC Metz in de Ligue 1 houden. Met nummer 10 dus op zijn rug. De voorgaande seizoenen droeg hij rugnummer 9. Bij Ajax was dat 19.

FC Metz bezet momenteel de veertiende plek in de Ligue 1. De voorsprong op nummer zestien Toulouse is slechts twee punten. De werkgever van Oranje-international Thijs Dallinga is op 14 januari te gast bij Mikautadze en consorten. In Frankrijk degraderen de nummers zeventien en achttien rechtstreeks naar het tweede niveau, de nummer zestien speelt play-offs.