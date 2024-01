Topscorer van Nederland vernietigend aangepakt en krijgt uiterst pijnlijke verwijten

Jan Everse heeft zich maandagmiddag kritisch uitgelaten over . De Mexicaanse spits is de laatste tijd niet in goede doen en dat viel de oud-verdediger van onder meer Feyenoord en Ajax zondagmiddag ook op in Arnhem. Volgens Evers hielp de aanvalsleider van Arne Slot niet te missen kansen om zeep.



"Hij kreeg twee kansen die de spits van de Derde Klasse er nog in schiet", begint Everse in het programma Rijnmond Sport, waarin de wedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse uitvoerig geanalyseerd wordt: "Op een enkele goal na schiet hij er niets in." Vervolgens gaat de oud-verdediger in op de doelpunten van Giménez, die met negentien treffers op dit moment topscorer van Nederland is een goede statistieken kan overleggen: "Hij heeft er ook nog drie gemaakt tegen Excelsior, wat ik niet heel spectaculair vind. 19 goals is prima, maar die goals van die wedstrijd tegen Excelsior had hij gisteren moeten maken. Dan ga je met 0-3 de rust in", zegt Everse.

De analist van RTV Rijnmond vindt dat het hoofdzakelijk aan Giménez te wijten valt dat Feyenoord het nog lastig kreeg in Arnhem tegen Vitesse, aangezien de Mexicaan er voor had moeten zorgen dat de nummer twee van de Eredivisie met een ruimere marge aan de thee ging. "Is het een topspits?", wordt Everse vervolgens gevraagd: "Daar zet ik even een vraagteken bij. Ik geloof niet dat hij geschikt is voor de absolute top, maar Giménez staat zo in de belangstelling van andere dingen. Misschien dat hij zijn aandacht verlegt", besluit de analist.