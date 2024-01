Oud-doelman schrikt van trainingsbeelden Ajax: 'Oh my... Waarom komt dit er überhaupt in voor?'

Harm Zeinstra heeft met onbegrip gereageerd op beelden van Ajax van een oefening voor de keepers tijdens het trainingskamp in Spanje. Daarop is te zien dat de negentienjarige doelman Tom de Graaff onder meer tennisballen van korte afstand op zich afgevuurd krijgt. Zeinstra, die gedurende zijn actieve loopbaan bij onder andere SC Cambuur en Heracles Almelo onder de lat stond, plaatst zijn vraagtekens bij deze oefening.

Er is in de eerste seizoenshelft bij Ajax veel te doen geweest om de positie onder de lat. Geronimo Rullí was bij aanvang van de competitie de eerste keus, maar raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo zwaar geblesseerd aan zijn schouder. Tot verbazing van velen koos toenmalig trainer Maurice Steijn vervolgens niet voor Diant Ramaj als vervanger van de Argentijn, maar Jay Gorter. Laatstgenoemde mocht eerst nog op zoek naar een nieuwe werkgever, maar werd plots eerste keus onder de lat. Gorter raakte in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (4-3) echter geblesseerd, waarna Ramaj alsnog de kans kreeg en zijn plek in het doel niet meer uit handen gaf.

Rullí ziet een rol op het tweede plan niet zitten en heeft zijn vertrekwens onlangs kenbaar gemaakt bij de Ajax-leiding. De Argentijn stapte eerder deze week echter ‘gewoon’ nog in het vliegtuig voor het trainingskamp in Spanje, waar ook de jonge doelman De Graaff van de partij is. Hij keepte dit seizoen vooralsnog vier wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij negen keer moest vissen. De Graaff krijgt in Spanje de kans om zich te laten zien, maar Zeinstra plaatst dus zijn vraagtekens bij de oefeningen die de Ajax-keepers moeten doen. “Oh my…”, reageert de voormalig goalie op X boven een trainingsvideo van Ajax. “Matige oefenvorm, nog matiger uitgevoerd. Lijkt geen doel te hebben en zeker niet in relatie tot het worden van een betere keeper in wedstrijden”, klinkt de uitleg.

Zeinstra bevestigt dat je deze specifieke oefeningen vandaag de dag ‘heel veel’ ziet voorkomen. “Doet het goed op TikTok, Instagram en Twitter. Daardoor wordt het veel gekopieerd helaas. Ik weet niet of dit een wedstrijd voorbereidende training is. Ik zou een keeper voorbereiden op wat hij/zij moet doen binnen de speelwijze van het team. Wil je bijvoorbeeld dat de keeper maximaal (in grote ruimtes) keept? Dan daar op inzetten. Verwacht je veel voorzetten bij de tweede paal? Dan de keeper in complexe/onvoorspelbare oefenvormen zetten”, voorziet Zeinstra Ajax van advies. Op de vraag of de video een ‘momentopname’ is, antwoordt Zeinstra: “Alles is een momentopname, maar waarom komt dit (überhaupt) voor in de keeperstraining?”