Driessen zag ‘geïrriteerde reacties’ bij PSV: ‘Die waren niet gespeeld’

Hoewel PSV zaterdagavond met 3-1 won van Excelsior en daarmee de zeventiende competitiezege op rij boekte, overheerste na afloop de onvrede over de manier waarop de wedstrijd werd uitgespeeld. Zo ergerde zich bijvoorbeeld over het egoïsme bij zijn teamgenoten in de zoektocht naar een doelpunt. Valentijn Driessen schrijft dat de ‘geïrriteerde reacties’ bij de Eindhovenaren niet gespeeld en zeker op hun plaats waren.

“Regelmatig zie je trainers en spelers professioneel reageren als ze zich na een goede overwinning extreem kritisch hebben uitgelaten. Om iedereen met beide benen op de grond te houden”, begint de verslaggever zijn column in De Telegraaf. “Voor de winterstop had Peter Bosz daar af en toe een handje van bij PSV. Na de 3-1 zege op Excelsior verlieten alle PSV’ers, op één na, mokkend het veld. Terwijl de ploeg met de overwinning het recordaantal zeges van het legendarische PSV van 1987/88 evenaarde.”

Voor PSV was er in de thuiswedstrijd tegen Excelsior lange tijd geen vuiltje aan de lucht. Bosz wees in de aanloop naar het eerste officiële duel in de tweede seizoenshelft op het optreden van de Rotterdammers op bezoek bij FC Twente, maar zij konden in Eindhoven geen vuist maken. Binnen twintig minuten stond het al 2-0 voor de thuisploeg. Luuk de Jong maakte er in de tweede helft met zijn derde van de avond nog 3-0 van, maar van enthousiasme was na afloop desondanks geen sprake bij zijn teamgenoten. “Wie de wedstrijd zag, begreep dat de onvrede bij de PSV’ers en Bosz niet gespeeld was”, stelt Driessen.

“Alleen spits De Jong liep rond met een big smile van oor tot oor. Hij maakte een hattrick en voegde zich bij de tien meest scorende spelers in de geschiedenis van de Eredivisie”, vervolgt Driessen. “Maar Guus Til baalde van zijn gemiste kansen en afgekeurde goal. Doelman Walter Benítez en Joey Veerman baalden van Til omdat hij te laat in actie kwam bij de tegentreffer van Excelsior. Veerman stampvoette als gevolg van het egoïsme bij zijn ploeggenoten na de 3-0. De verdediging schaamde zich dat het de Rotterdammers de laatste tien minuten drie grote kansen en een afgekeurde goal gunde. Malik Tillman begreep niet waarom zijn medespelers hem over het hoofd zagen als hij er veel beter voor stond om te scoren.”

Daar blijft het niet bij. “De wissels waren teleurgesteld dat het elftal in elkaar stortte na hun invalbeurt. Dat het chagrijn overheerste, was direct zichtbaar na het laatste fluitsignaal. De geïrriteerde reacties waren niet gespeeld en op zijn plaats”, aldus Driessen. PSV krijgt woensdag alweer de kans om de ‘zure nasmaak’ van het laatste deel van de thuiswedstrijd tegen Excelsior van zich af te spelen. Dan staat in het eigen Philips Stadion de ontmoeting met FC Twente in de achtste finales van de KNVB Beker op het programma.