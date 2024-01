Driessen wijst Feyenoord-leiding op 'hele dure inschattingsfout': 'Dan zet het plaats 2 op het spel'

Valentijn Driessen sluit niet uit dat FC Twente zich dit seizoen als nummer twee van de Eredivisie rechtstreeks kwalificeert voor de groepsfase van de Champions League. De Tukkers boekten zaterdag een overtuigende overwinning op concurrent AZ, terwijl hun andere concurrent Feyenoord een dag later dure punten verspeelde tegen N.E.C. Driessen is kritisch op de regerend landskampioen en vooral de clubleiding, die volgens hem niet voldoende heeft ingespeeld op het grote aantal afwezigen deze maand.

Wilde Feyenoord in de tweede seizoenshelft nog enigszins een rol van betekenis spelen in de titelstrijd, dan mocht het geen punten meer laten liggen. De Rotterdammers waren bij aanvang van dit seizoen misschien wel de belangrijkste titelkandidaat, maar speelden voor de winterstop tweemaal gelijk en gingen ook al twee keer onderuit. PSV liet daarentegen niks liggen en ging daardoor met een voorsprong van tien punten de winterstop in. De Eindhovenaren hervatten de competitie zaterdagavond met een 3-1 overwinning op Excelsior en konden een dag later rustig achterover leunen en kijken wat Feyenoord zou doen.

Dat leek in de thuiswedstrijd tegen N.E.C. een eenvoudige overwinning te gaan boeken, ware het niet dat de Nijmegenaren zich knap herstelden van een 2-0 achterstand. Feyenoord-trainer Arne Slot probeerde in de tweede helft met flink wat wissels nog wel de winnende te forceren, maar de invallers slaagden er niet in om het verschil te maken. Door het puntenverlies tegen N.E.C. is de voorsprong op FC Twente nog maar twee punten. “Onverwacht is FC Twente volop in de race voor plaats 2 na het puntenverlies van Feyenoord. Met twee punten achterstand is directe plaatsing voor de Champions League ineens realistisch. Vanwege het spel van FC Twente, maar eveneens door omstandigheden”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

FC Twente speelt woensdagavond de bekerkraker tegen PSV. Mocht de formatie van coach Josep Oosting door de Eindhovenaren uit dat toernooi worden geknikkerd, dan ziet Driessen een voordeel ontstaan ten opzichte van Feyenoord. “Dan kunnen Oosting & co zich volledig richten op de Eredivisie, terwijl concurrent Feyenoord op drie fronten actief is - Eredivisie, KNVB Beker, Europa League - en een loodzwaar programma wacht.” En dan moet Slot het voorlopig ook nog doen zonder Ayase Ueda, Ramiz Zerrouki, Yankuba Minteh én Alireza Jahanbakhsh. Zij ontbreken allemaal wegens toernooiverplichtingen met hun land. “In dat kader heeft het management bij Feyenoord vooralsnog een hele dure inschattingsfout gemaakt”, stelt Driessen.

Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft Feyenoord afgelopen zomer ‘onvoldoende geanticipeerd’ op de Azië Cup en Afrika Cup. “Trainer Slot mist deze maand sowieso vier selectiespelers, onder wie recordaankoop Ueda en de peperdure Zerrouki. Opmerkelijk genoeg geen vaste basisspelers, maar wel spelers die Feyenoord in de breedte kwalitatief redelijk op peil houden. De landstitel is al uit zicht in De Kuip. Maar als er de komende vijftien dagen geen versterking komt, zet Feyenoord plaats 2 op het spel”, schrijft Driessen. “Het zou na de misrekeningen op de transfermarkt vorige zomer daarom de tweede dure misser van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese zijn als hij niet met adequate versterking komt.”