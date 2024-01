Heracles bij debuut Van de Looi naar tweede uitzege van het seizoen

Erwin van de Looi heeft zijn debuut op de bank als trainer van Heracles Almelo opgeluisterd met een uitoverwinning op RKC Waalwijk. De Almeloërs kwamen voor rust op voorsprong door een benutte strafschop van , zagen de thuisploeg na de pauze - eveneens vanaf de stip - via terugkomen, maar pakten door een treffer van alsnog de volle buit: 1-2. Het was pas de tweede uitzege van het seizoen voor de bezoekers, die zeven van de laatste acht duels voor de winterstop verloren.

Bij RKC Waalwijk - waar doelman Etienne Vaessen zijn honderdste wedstrijd keepte - ontbrak clubtopscorer Oukili wegens een schorsing. Bij Heracles Almelo viel het gemis van Nikolai Laursen direct op. De onfortuinlijke Deense aanvaller scheurde in een oefenwedstrijd tegen PSV wederom zijn kruisband, waardoor zijn nieuwe coach Van de Looi voorlopig geen beroep op hem kan doen. De teruggekeerde Van de Looi stond als Eredivisietrainer aan het roer bij FC Groningen en Willem II. Bij die laatste club was zijn laatste wedstrijd als Eredivisie-trainer in maart 2018.

Artikel gaat verder onder video

Wat vanaf de eerste minuut duidelijk werd, was dat Heracles Almelo Van de Looi niet had aangesteld om frivool en aanvallend voetbal op de mat te leggen. Heracles Almelo zakte volledig in én gunde RKC Waalwijk de bal. Verder dan een gevaarlijk schot van Lokesa kwam de thuisploeg in het eerste half uur niet. De Heraclieden stelden daar vrijwel niets tegenover, maar tien minuten voor rust kopte Sonnenberg op een onbewust uitgestoken hand van Meijers. De toegekende strafschop betekende het eerste Eredivisiedoelpunt van 2024. Hansson miste zijn laatste penalty kort voor de winterstop tegen Vitesse, maar liet jubilaris Vaessen ditmaal kansloos en bracht Heracles Almelo op 0-1.

De Almelose voorsprong was van korte duur toen Hansson kort na de theepauze een vergelijkbare handsbal maakte als Meijers in de eerste helft. Scheidsrechter Dieperink ging mee met de VAR en uit de toegekende strafschop schoot Kramer zijn vijfde seizoenstreffer tegen de touwen. Na een klein uur spelen strafte Engels - uit een voorzet van Hansson - Waalwijks balverlies genadeloos af. De aanvalsleider van Heracles Almelo kopte met souplesse via de paal raak en bracht de stand op 1-2.

RKC Waalwijk pakte dit seizoen pas één punt na een achterstand en de tweede voorsprong van Heracles Almelo was ook direct een kantelpunt in de wedstrijd. De thuisploeg gaf meer ruimtes weg, maar de ploeg van Van de Looi profiteerde daar niet optimaal van. Toch bleef een Waalwijks offensief met continu gevaar uit en daarmee kende Heracles Almelo een uitstekende start van 2024. De ploeg is nu tijdelijk opgeklommen naar plaats twaalf met achttien punten. Fraser blijft met zijn ploeg op plaats zestien bungelen met veertien punten.