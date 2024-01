Wedstrijd tussen Almere City en Fortuna Sittard op het laatste moment afgelast

Het Eredivisieduel tussen Almere City en Fortuna Sittard is zaterdagavond op het laatste moment afgelast. Het veld in het Yanmar Stadion blijkt door de winterse omstandigheden keihard, waardoor de arbitrage het niet verantwoord vond om aan het duel te beginnen. De afgelasting betekent vooral een teleurstelling voor de meegereisde fans van de Limburgers, die voor niets een reis van twee uur heen en twee uur terug naar Flevoland hebben gemaakt.

Na een korte periode van onduidelijkheid over het al dan niet doorgaan van het duel in Almere besloot de arbitrage definitief dat er niet gespeeld zou gaan worden. Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs kan in een eerste reactie voor de camera's van ESPN begrip opbrengen voor dat besluit: "Ik denk dat de scheidsrechter wel een terechte beslissing heeft genomen. Ik heb al voor we aan de warming up begonnen begrepen dat er een strook op het veld is, over de hele breedte, van een metertje of vijf of zes, waarop het spekglad is. Die jongens gleden alle kanten op. Toen hoorde ik later dat het bij de zijlijn, waar de grensrechter moet lopen, ook spekglad is. Dus ze willen het risico niet nemen vanwege de veiligheid, dat kan ik begrijpen."

Buijs baalde uiteraard wel van het feit dat de Limburgers de lange reis naar Flevoland voor niets hebben moeten maken. Hij ontkent overigens dat de spelers van beide ploegen weigerden te spelen, de beslissing zou vanuit de arbitrage zijn genomen. "Nee, de spelers hebben alleen aangegeven dat het glad was. Toen is de arbitrage gaan kijken en die zeiden vervolgens dat ze het veel te risicovol vinden om het dan door te laten gaan. De spelers zitten toch in dubio, die denken ook: de hele dag gereisd, en we zitten net een minuut voor de aftrap", aldus Buijs.

Gevraagd naar wat er moet gebeuren met het duel maakt Buijs eerst een kwinkslag: "Ik wilde een geintje maken, maar dat is nu niet op z'n plaats. Gewoon zeggen: wij 3-0 gewonnen", lacht de oefenmeester. Gevraagd of hij de wedstrijd 'zo snel mogelijk' alsnog wil spelen, heeft hij wel een voorbehoud: "Wij zitten ook nog in het bekertoernooi", verwijst hij naar de 1-2 zege die zijn ploeg midweeks op dezelfde tegenstander boekte in de achtste finales van de KNVB Beker. "Wij zijn niet gewend om weken achter elkaar dubbele programma's te draaien, dus ik hoop dat daar wel rekening mee gehouden wordt. Zodat we ons in ieder geval zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op deze wedstrijd."