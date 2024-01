Venijn zit in de staart in wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Sparta

RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam hebben gelijkgespeeld in een weinig enerverende wedstrijd. RKC kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong door een eigen doelpunt van Arno Verschueren, maar Sparta kwam terug via Joshua Kitolano, die een strafschop verzilverde nadat Godfried Roemeratoe namens RKC een rode kaart had gekregen. Zodoende werd het 1-1 in Waalwijk.

Sparta leek furieus aan de wedstrijd te beginnen toen Charles-Andreas Brym plots oog in oog met Etienne Vaesssen stond. Brym, die de geblesseerde Lauritsen in de spits verving, stiftte de bal langs de doelman tegen de paal. Even later schoot Brym een vrije trap onverwachts direct op doel waardoor Vaessen redding moest brengen. Na deze momenten van opwinding in het begin zakte het tempo van de wedstrijd enorm en was er weinig te beleven in het Mandemakers Stadion. Aan het einde van de eerste helft begonnen beide ploegen eindelijk wat los te komen. Eerst was het Sparta dat een kans kreeg via Arno Verschueren die van dichtbij hard tegen Vaessen aan schoot en vervolgens kreeg RKC een mogelijkheid nadat Denilho Cleonise uit een lastige hoek op doel schoot waarbij Nick Olij goed oplette.

In de tweede helft was het RKC dat onverwachts op voorsprong kwam. De ploeg uit Waalwijk had dit seizoen nog niet een hoekschop gescoord, maar eens moet de eerste keer zijn. Mats Seuntjens gaf de bal voor. Sparta wilde de bal wegkoppen, maar de bal kwam op het achterhoofd van Arno Verschueren terecht die daarmee zijn eigen doelman verschalkte op zeer ongelukkige wijze. Na de openingstreffer had RKC weinig aanvalsdrang en richtte het zich vooral op het verdedigen van de voorsprong. Sparta kreeg een grote kans via Django Warmerdam, maar hij schoof de bal van dichtbij voorlangs.

Een kwartier voor tijd kwam Godfried Roemeratoe spijkerhard in met zijn noppen vooruit, waarna scheidsrechter Alex Bos niets anders kon dan de rode kaart trekken. Dit leverde een heus slotoffensief van de Spartanen op, dat al snel resultaat had. Camiel Neghli werd aangetikt door Reuven Niemeijer in het strafschopgebied en na ingrijpen van de VAR ging de bal op de stip. Joshua Kitolano blijf ijzig kalm vanaf elf meter en stuurde Vaessen de verkeerde hoek in voor de gelijkmaker. Sparta ging hierna naarstig op zoek naar de overwinning, maar de RKC-verdediging bleef redelijk eenvoudig overeind.

Beide ploegen schieten niet veel op met een punt. RKC blijft in de gevarenzone en staat op drie punten afstand van Heracles Almelo dat op de veilige vijftiende plaats staat. Sparta stijgt vooralsnog naar de zevende plaats, maar de concurrentie komt allemaal nog in actie in de strijd om de play-offs plaatsen.