Vitesse verliest wedstrijd van honderd minuten, nog twee hoofdblessures

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Vitesse is vrijdagavond geëindigd in een 1-0 overwinning voor de ploeg uit Overijssel. De nederlaag is niet de enige zorg voor rodelantaarndrager Vitesse: zowel Melle Meulensteen als Matthijs Tielemans moest na hoofdblessures de strijd staken, iets wat Andy Visser vorige week in het duel tegen Feyenoord overkwam.

Zowel PEC als Vitesse liet zich vorige week van zijn goede kant zien. De Zwollenaren speelden gelijk tegen AZ (2-2), terwijl de Arnhemmers na een spannend duel nipt verloren van Feyenoord (1-2). In die wedstrijd viel spits Andy Visser met een ogenschijnlijk zware hoofdblessure uit, maar tegen PEC was hij weer van de partij. De Vitesse-spelers zullen na twintig minuten in dit duel een flashback beleefd hebben naar dat moment. Lennart Thy en Meulensteen kwamen met de hoofden tegen elkaar, waarna de laatste niet meer verder kon en met een brancard naar de kleedkamers verdween.

Artikel gaat verder onder video

Vitesse moest even van de schrik bekomen, maar ging vervolgens op zoek naar een treffer. Waar de voorzetten aan het begin van de wedstrijd niet op de beoogde bestemming aankwamen, werden de spelers in het strafschopgebied nu wel gevonden. Kopballen van Visser (2x) misten echter kracht, terwijl een poging van Marco van Ginkel rakelings naast vloog. Veel ging over de rechterkant, waar de nodige middenvelders opdoken om de combinatie te zoeken, maar Million Manhoef niettemin een belangrijke pion was. PEC leunde ondertussen op de counter en kreeg via Eliano Reijnders een levensgrote kans. Na een goede loopactie trok de kleine dribbelaar naar binnen, maar het lukte hem niet om Eloy Room te omspelen.

Eerder op de avond was hij echter al wel succesvol geweest. Na een kwartier liep hij handig weg na een pass van Younes Namli, waarna hij niet werd aangepakt en de 1-0 binnenschoot. Kort voor rust kregen de Zwollenaren nog een kans om de voorsprong te vergroten, maar na een snelle aanval liep Bram van Polen de bal voor de neus van Lennart Thy naast. Een belangrijke schakel in het spel van de thuisploeg was Davy van den Berg: hij had de hoogste passnauwkeurigheid op het veld en maakte het Room met afstandsschoten nog tweemaal lastig. Na rust hield de drang van de Blauwvingers aan, maar stond de ervaren keeper keer op keer zijn mannetje.

Hij werd echter niet geholpen door zijn ploeg. In de passing van de bezoekers ging het nodige mis en het overgrote deel van de fysieke duels werd door PEC eenvoudig gewonnen. Zo’n fysiek duel was ook het moment waarop het misging voor Matthijs Tielemans. De invaller kwam in botsing met Odysseas Velanas en kon wegens een hoofdblessure ook niet meer verder. Dit moment leek een schakel om te zetten bij de ploeg van Edward Sturing, die met hernieuwde energie op zoek ging naar de gelijkmaker. PEC gaf dit seizoen al vele punten weg in de slotfase, dus was een treffer van Thomas Lam een goede verzekering geweest. Hij liep de bal echter voorlangs.

Uiteindelijk hield PEC echter stand, ook in de tien minuten durende extra tijd. Vitesse probeerde het wel, maar pogingen van Thomas Buitink en Amine Boutrah waren niet doeltreffend en ook het inzetten van Nicolas Isimat-Mirin als breekijzer sorteerde geen effect. De Arnhemmers leken simpelweg daadkracht te missen, en blijven dus op de laatste plaats staan. Ondertussen mag PEC, dat wegens ziekte bij hoofdtrainer Johnny Jansen vandaag onder leiding stond van Henry van der Vegt, eindelijk weer eens drie punten bijschrijven. Daardoor komt de subtop voor de Zwollenaren steeds dichterbij.