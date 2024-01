Supporters begrijpen niets van Sergiño Dest: 'Hij leert het ook nooit, dacht dat hij slimmer was!'

Voetbalsupporters hebben met enige verbazing gekeken naar het interview dat gaf voor de camera van ESPN. De verdediger van PSV gaf daarin aan dat hij het nog te vroeg vond om te kijken naar een langer verblijf in Eindhoven, wat veel supporters enigszins opmerkelijk vinden.

Dest werd in het interview met de betaalzender geconfronteerd met het standpunt van PSV, dat na dit seizoen wel met hem wil doorgaan. De Amerikaans international is gevleid door die woorden van technisch directeur Earnest Stewart, maar wil voorlopig geen keuze maken: "Ik vind het nog te vroeg om het over mijn toekomst te hebben", geeft de vleugelverdediger aan. Supporters van verschillende clubs uit Nederland vermoeden na het zien van het interview dat Dest niet direct staat te springen voor een langer verblijf in Eindhoven.

"Speelt een half seizoen weer goed en denkt meteen dat ie de top weer aankan zeker, dacht dat ie slimmer was", reageert een PSV-supporter. Iemand anders zou Dest adviseren om bij de uitstekend presterende club te blijven voetballen: "Als Dest slim is blijft die gewoon de komende jaren bij PSV. Die kerel is (nog) niet goed genoeg voor wat grotere clubs in het buitenland. Snap niet waarom die kerel niet wat vastigheid wil in zijn carrière", schrijft hij. Een Ajax-supporter reageert als volgt: "Hij (Dest, red.) leert het ook nooit."