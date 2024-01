Onvoorstelbaar: ADO Den Haag al na 39 seconden in de achtervolging tegen amateurclub

ADO Den Haag hoopt zich dinsdagavond te verzekeren van een ticket voor de kwartfinale van de KNVB Beker, maar de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie is uitermate slecht begonnen aan het achtste finaleduel met de amateurs van Excelsior Maassluis. De tweededivisionist verbaasde in de eerste ronde al vriend en vijand door FC Volendam uit het toernooi te knikkeren en kwam op Het Kasteel - het onderkomen van Sparta Rotterdam waar de wedstrijd wordt gespeeld - al na 39 seconden op een 1-0 voorsprong tegen ADO.

ADO wil zich niet alleen plaatsen voor de volgende ronde van de KNVB Beker, maar ook heel graag promoveren naar de Eredivisie. De ploeg uit Den Haag is vooralsnog goed op weg. Het vindt zich in de Keuken Kampioen Divisie momenteel terug op de tweede plaats. Dat heeft het onder meer te danken aan de spectaculaire zege op De Graafschap (5-3) bij de hervatting afgelopen vrijdag. Daarmee beleefde ADO uiteindelijk een goede generale voor het bekertreffen met Excelsior Maassluis. Daarin zijn de Hagenaren op papier de grote favoriet. Niet alleen omdat ze meedraaien in de top van de Keuken Kampioen Divisie, maar ook omdat Excelsior Maassluis slechts de nummer zeventien van de tweede divisie is.

De laagvlieger op het derde niveau van Nederland kwam na de winterstop nog niet in actie, maar daarvan was in de openingsfase van het bekerduel in Rotterdam weinig te zien. Kevin Dercks knikte raak uit een verre inworp en opende daarmee al binnen veertig seconden de score.