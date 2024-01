Wilfred Genee maakt grap over man in publiek, slachtoffer kan er niet om lachen

Wilfred Genee heeft in de maandaguitzending van Vandaag Inside geen beste beurt gemaakt bij een nietsvermoedende man in het publiek. De presentator maakt uit het niets een grap over het kapsel van de man, dat (inderdaad) ergens wel wat weg heeft van dat van viroloog Marion Koopmans.

Genee vraagt zijn tafelgenoten, buiten Johan Derksen en René van der Gijp is ook advocaat Job Knoester aangeschoven, ter inleiding of zij nog last hebben van verkoudheid. Van der Gijp antwoordt ontkennend: "Ik ben er klaar mee nu, maar ik heb het twee weken gehad, die onzin." Genee vervolgt: "Ik zie Marion Koopmans in het publiek zitten, ik denk de hele tijd: als we nou nog ergens last van hebben, dan kunnen we even het griepvirusje bespreken. Ze lijkt er echt op hè?"

De camera's worden vervolgens op een man in het publiek gericht, die de grap van Genee duidelijk niet kan waarderen. "Daar zit die meneer, sorry, geintje moet kunnen", probeert de presentator de situatie nog enigszins te redden. Derksen geeft de man het advies direct wraak te nemen: "Sla 'm op z'n bek!". Inmiddels heeft de regie een foto van Koopmans gevonden, die inderdaad een vergelijkbaar kapsel heeft. "Als je nou Rod Stewart zegt...", trekt Derksen vervolgens een nieuwe vergelijking.