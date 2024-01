Woeste Noa Lang maakt veelzeggend gebaar en steekt daarna middelvinger op

ESPN heeft beelden naar buiten gebracht waarop te zien is dat zijn middelvinger opsteekt. De aanvaller van PSV is pislink na de nederlaag tegen Feyenoord, waardoor de Eindhovenaren de kwartfinale van de KNVB Beker mislopen.

De voetbalzender plaatst beelden op Instagram waarop Noa Lang in eerste instantie het veld verlaat en een slaapgebaar maakt. Vervolgens loopt de vloekende aanvaller verder en steekt hij zijn middelvinger op.

De aanvaller is vermoedelijk boos omdat hij vindt dat PSV een penalty had moeten krijgen na een vermeende overtreding van Mats Wieffer. Lang drong in de 68e minuut door tot in het strafschopgebied en ging vervolgens naar de grond in duel met Wieffer. Het is duidelijk dat er contact was tussen beide spelers, maar zowel scheidsrechter Dennis Higler, als VAR Clay Ruperti wuifden de penaltyclaim weg.

Lang deelde zes minuten na afloop van de bekerwedstrijd ook al een woedend bericht over de wedstrijd. Op zijn eigen Instagram plaatste hij een Story waarop hij het penaltyfragment liet zien. “Schandalig, ‘var’”, voegde hij toe aan zijn bericht.