Van 't Schip haalt opgelucht adem: late transfer gaat er toch niet komen

Ajax leek in de laatste uren van de winterse transferwindow plots nog rekening te moeten houden met een vertrek van , maar hij blijft 'gewoon' in Amsterdam. In navolging van Tim van Duijn van Voetbal International maken ook Mike Verweij en Fabrizio Romano melding van het afketsen van een transfer naar Nottingham Forest. De huidige nummer zestien van de Premier League hoopte Akpom op de valreep nog terug naar Engeland te kunnen halen, maar bereikte geen overeenstemming met de Amsterdammers.

Romano pakte donderdagavond uit met het nieuws dat Nottingham Forest op de valreep nog een poging ging wagen voor Akpom. De centrumspits verruilde Middlesbrough afgelopen zomer nog voor Ajax, maar is er vooralsnog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren. De afgelopen dagen werd duidelijk dat Akpom een tussentijdse transfer wel zag zitten. Nottingham Forest hoopte hem daarom op huurbasis over te kunnen nemen. De club zou een optie tot koop bedingen, maar werd het met Ajax niet eens over de voorwaarden.

Volgens Verweij wilde Nottingham Forest de optie automatisch lichten als Akpom zes wedstrijden zou spelen, maar dan wel alleen als de club ook volgend seizoen nog actief is in de Premier League. Daarmee ging Ajax niet akkoord, omdat Nottingham Forest zich momenteel terugvindt op de zestiende plaats en dus nog vol aan de bak moet om handhaving veilig te stellen. De voorsprong op nummer achttien Everton is slechts twee punten. In Engeland degraderen de nummers achttien, negentien en twintig rechtstreeks naar het tweede niveau.

Akpom maakt het seizoen dus af in Amsterdam. De Engelsman verscheen onder de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn slechts één keer aan de aftrap en hoeft ook na diens vertrek en de aanstelling van John van 't Schip niet op een basisplaats te rekenen. Akpom moet in de punt van de aanval Brian Brobbey voor zich dulden en ook op tien, waarvan Akpom zegt dat hij ook goed uit de voeten kan, kiest Van 't Schip eveneens voor andere namen. De interim-hoofdtrainer zal desondanks opgelucht zijn dat Akpom niet alsnog vertrekt. De spoeling achter Brobbey is zeer dun en de Engelsman is als invaller al een aantal keer belangrijk geweest voor Ajax.