Ajax onthult opstelling: Van 't Schip verrast en slachtoffert onder meer Taylor bij Ajax

De opstelling van Ajax voor de returnwedstrijd bij FK Bodø/Glimt is zojuist bekendgemaakt. De wedstrijd begint donderdagavond om 18:45. Ajax wacht een lastige taak, want het mag niet verliezen wil de ploeg Europees nog actief blijven. Met deze elf namen gaat de ploeg uit de hoofdstad aantreden tegen de regerend kampioen van Noorwegen.

Woensdagavond was het nog niet zeker of Jordan Henderson in de basis zou staan tijdens de tweede wedstrijd tegen de Noorse grootmacht. De Engelsman deed mee met het positiespel, dat werd afgewerkt in het stadion waarin gevoetbald gaat worden tegen Bodø/Glimt. Coach John van ’t Schip vertelde op de persconferentie dat de afsluitende training de doorslag zou geven. Deze is schijnbaar negatief bevallen, want nu is er definitief uitsluitsel gegeven door Ajax: Henderson speelt niet.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen NEC van afgelopen zondag zijn er drie wijzigingen doorgevoerd binnen de basisopstelling. In tegenstelling tot de pot tegen de Nijmegenaren spelen Jaydon Banel, Jordan Henderson en Kenneth Taylor nu niet. De laatstgenoemde speler werd de laatste tijd uitgefloten door het eigen Ajax-publiek.

Steven Bergwijn is nog steeds geblesseerd en zal ook niet spelen in de Conference League-pot. Ajax gaat het om 18:45 dus opnemen tegen Bodø/Glimt. De heenwedstrijd in de Johan Cruijff Arena eindigde in een remise (2-2), dus voor de ploeg van Van ’t Schip is het zaak om niet te verliezen in de stad boven de poolcirkel.

Opstelling Ajax: Ramaj; Sutalo, Hato, Rensch; Sosa, Hlynsson, Van der Boomen, Tahirovic; Berghuis, Brobbey, Forbs.