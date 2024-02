Ajax-fans zijn furieus om foto van Brian Brobbey: ‘Dit is te idioot voor woorden’

Supporters van Ajax roepen op tot meer bescherming van . De spits van de Amsterdammers werd afgelopen weekend tijdens het uitduel met sc Heerenveen (3-2 nederlaag) niet voor het eerst dit seizoen hardhandig aangepakt door zijn directe tegenstanders.

Brobbey kon zondagmiddag niet voorkomen dat Ajax met 3-2 verloor in het Abe Lenstra Stadion. De verdedigers van Heerenveen hadden desalniettemin hun handen vol aan de krachtige midvoor van de Amsterdammers. Zij schuwden hard spel niet in de duels met Brobbey en vergrepen zich regelmatig aan hem.

Artikel gaat verder onder video

In totaal werden er tijdens Heerenveen - Ajax liefst vijf overtredingen gemaakt op Brobbey. Daarmee kreeg de 22-jarige spits minstens drie keer vaker een overtreding mee dan iedere andere speler op het veld. Meest schrijnend was de overtreding van Oliver Braude in de 65ste minuut: de rechtsback van Heerenveen trok Brobbey secondelang aan het shirt en moest dat uiteindelijk bekopen met een gele kaart.

Op social media gaat een foto viraal van het moment tussen Braude en Brobbey. Daarop is te zien hoe de verdediger van Heerenveen het onderspit moet delven in het fysieke duel met Brobbey en de spits bijna van diens shirt ontdoet.

Fans van Ajax constateren dat sprake is van een patroon, want zeer recent trokken andere directe tegenstanders van Brobbey, Sava-Arangel Cestic op 27 januari tijdens Heracles Almelo - Ajax en André Ramalho op 3 februari en tijdens Ajax – PSV, op vergelijkbare wijze aan de noodrem. En steeds ontstak Brobbey in woedde, zichtbaar geïrriteerd door het gedrag van zijn tegenstanders.

“Wanneer gaat ze in Zeist hier eens iets tegen doen?”, richt een supporter van Ajax zich op tot de KNVB. Een andere gebruiker gooit een knuppel in het hoenderhok en suggereert dat Braude misschien wel rood had moeten krijgen voor zijn overtreding op Brobbey: “Volgens mij kan dit prima afdoen met rood toch? Je hebt geen intentie om de bal te spelen en kan de speler hierdoor blesseren. Er is geen bal in de buurt en dus kan dit makkelijk afgedaan worden met een rode kaart”, klinkt het. Een ander reageert met: “Te idioot voor woorden, dit. Heeft niets met voetbal te maken. Gewoon rood voor geven. Dit doet niemand per ongeluk, je kunt dit slechts bewust doen. Juist omdat het een keuze is, is een rode kaart een perfecte oplossing. Niemand zal ooit onbewust tegen zo’n kaart aanlopen.”

© Imago

© Imago

© Imago

© Imago