Zwak Ajax geeft in 94e minuut alles uit handen en maakt rampweek door

Ajax heeft zondagmiddag een overwinning tegen NEC in de absolute slotfase van de wedstrijd uit handen gegeven. De Amsterdammers, die aan de bal niet de betere waren in de Johan Cruijff ArenA, zagen de bezoekers uit Nijmegen in de 94e minuut langszij komen en de 2-2 op het scorebord zetten. Het is voor Ajax na de nederlaag tegen SC Heerenveen (3-2) en de remise tegen FK Bodø/Glimt opnieuw een uiterst teleurstellend resultaat.

Ajax liet afgelopen week zien nog altijd instabiel te zijn. Door een verlies tegen SC Heerenveen (2-3) verzuimden de Amsterdammers de vierde plaats te pakken, terwijl tegen Bodø/Glimt de meubelen na een ondermaatse wedstrijd in de slotfase nog werden gered (2-2). Steven Berghuis kwam niet ongeschonden uit die strijd, waardoor Jordan Henderson tegen NEC de aanvoerdersband mocht dragen. Ook bij de Nijmegenaren ontbrak de beoogde aanvoerder. Wegens de afwezigheid van Bram Nuytinck was er een basisplaats voor Ajax-huurling Youri Baas.

De ploeg van Rogier Meijer had in de Johan Cruijff Arena minder steun dan verwacht: een aanzienlijk deel van de verwachte 1200 supporters had rechtsomkeert gemaakt na incidenten met de politie. Op de weg terug kregen ze al gauw teleurstellend nieuws te verwerken, want de eerste Ajax-kans was gelijk raak. Nadat een afgeslagen voorzet door Kenneth Taylor opnieuw het strafschopgebied werd ingebracht, schoot basisdebutant Jaydon Banel via het lichaam van Brian Brobbey raak. Ajax was in een rustige beginfase de betere ploeg door op de juiste momenten druk te zetten en goed te combineren.

Na de 1-0 was het echter NEC dat de touwtjes in handen nam. Aan de hand van de beweeglijke spelverdeler Tjaronn Chery trokken de Nijmegenaren in hoog tempo ten aanval. Met een handige dieptepass stuurde de 35-jarige middenvelder Sontje Hansen richting de gelijkmaker, maar Diant Ramaj stak daar met een goede actie een stokje voor. De Duitse keeper had eveneens een antwoord op handige pogingen van Calvin Verdonk en Dirk Proper, terwijl hij schoten van Kodai Sato en de jarige Mees Hoedemakers naast kon kijken. Zowel op het middenveld als in de defensie van Ajax leek de handelingssnelheid meerdere malen te laag om de ruimtes dicht te lopen, passlijnen af te schermen of in de duels te komen.

Ook in aanvallend opzicht was het bij de ploeg van John van ‘t Schip te stroperig. De bal werd veelvuldig achterin rondgespeeld en het baltempo was te laag om de tegenstander te verrassen. Eenmaal dook Brobbey gevaarlijk op in het Nijmeegse strafschopgebied, maar daar ging hij volgens scheidsrechter Bas Nijhuis te eenvoudig naar de grond. Enkele minuten na rust kwam de potige spits wel tot een schot, maar ditmaal stond hij buitenspel. Aan de andere kant was Ogawa reeds gevaarlijk geweest, maar zijn kopbal ging net voorlangs. Na een uur spelen viel eindelijk de verdiende gelijkmaker voor de ploeg van Rogier Meijer. Hansen legde Tristan Gooijer voor de zoveelste keer in de luren, waarna Jorrel Hato de harde voorzet van Chery ongelukkig in eigen doel.

Even later kreeg Calvin Verdonk de nodige ruimte om zijn ploeg gelijk op voorsprong te zetten, maar hij had te veel tijd nodig en produceerde uiteindelijk een matige omhaal. Hierdoor leek Ajax wakker te schrikken: 020 begon prompt druk naar voren te zetten en sneller te combineren. Twee scrimmages leidden zodoende tot schotkansen voor Henderson en Forbs, maar zij kregen de bal niet achter Jasper Cillessen. Even later was het echter wel raak voor de watervlugge Portugees, toen hij de bal na een snelle uitbraak al struikelend binnenwerkte. Lasse Schöne teisterde in de slotfase nog de lat met een stijlvolle vrije trap, maar een nieuwe gelijkmaker leek er niet meer in te zitten. In de zesde minuut van de extra tijd kreeg Ajax echter toch het deksel op de neus. Een voorzet van diezelfde Schöne werd aangeraakt en daardoor niet goed verwerkt door de Ajax-defensie, waardoor invaller Rober Gonzalez voor een leeg doel de 2-2 kon binnenschieten. Na een lange VAR-check bleef de treffer staan, waardoor Ajax opnieuw punten verspeelt.