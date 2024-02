Premier League-programma kan in het voordeel van Ajax uitpakken

De maand maart moet nog beginnen, maar Ajax-supporters leven nu al met angst en beven toe naar het tweeluik met Aston Villa in de achtste finales van de UEFA Conference League. Het elftal van trainer Unai Emery gooit dit seizoen hoge ogen in de Premier League en doet heel knap mee om de Champions League-plekken. Om die reden zou het competitieprogramma tussen én na da Europese duels met Ajax zomaar in Amsterdams voordeel kunnen uitpakken.

Het is altijd moeilijk inschatten hoe serieus Engelse clubs de Europa League en Conference League nemen. Over de Champions League bestaan geen twijfels, maar in de andere Europese toernooien valt voor veel clubs uit de Premier League over het algemeen wat minder eer te behalen. Dat geldt echter niet voor Aston Villa. De ploeg van Emery beleefde met een 3-2 nederlaag bij Legia Warschau een teleurstellende start in de Conference League. De Spanjaard dacht ook zonder Matty Cash, Douglas Luiz, Ollie Watkins en Moussa Diaby een resultaat te kunnen halen, maar dat kwam Aston Villa duur te staan.

Artikel gaat verder onder video

Emery trok zijn lessen uit de teleurstellende start en zijn ploeg boekte vervolgens vier opeenvolgende zeges in de Conference League, waaronder twee in de dubbele ontmoeting met AZ (1-4 en 2-1). In de tussentijd haalde Aston Villa een heel hoog niveau in de Premier League. Het kreeg de handen op elkaar dankzij overwinningen op West Ham United (4-1) en Tottenham Hotspur (1-2), maar maakte vooral indruk door Manchester City (1-0) én Arsenal (ook 1-0) op een nederlaag te trakteren. Aston Villa denderde vrolijk door en vindt zich na 25 wedstrijden terug op een knappe vierde plaats, die na 38 duels recht geeft op deelname aan de Champions League. De voorsprong op achtervolgers Tottenham en Manchester United is met respectievelijk twee en vijf punten echter niet heel groot.

Voor de clubs die strijden om de vierde plaats breekt een belangrijke periode aan. Voor Aston Villa een drukke. De club uit Birmingham is weliswaar niet meer actief in de FA Cup, maar in tegenstelling tot Tottenham en Manchester United wél in Europa. Tot de eerste ontmoeting met Ajax (op donderdag 7 maart) speelt Aston Villa tegen achtereenvolgens Nottingham Forest (thuis) en Luton Town (uit). Op papier niet de moeilijkste wedstrijden. Tussen de uit- en thuiswedstrijd tegen Ajax staat echter het thuisduel met Tottenham op het programma. Een hele belangrijke in de strijd om kwalificatie voor de Champions League. Drie dagen na de return tegen Ajax staat opnieuw een lastig potje op het programma: West Ham-uit.

En Ajax?

Voor de Amsterdammers is dit seizoen elke wedstrijd heel belangrijk en in de meeste gevallen ook (heel) lastig. Dat zal ongetwijfeld ook gelden voor de ontmoetingen met FC Utrecht (thuis, 3 maart), Fortuna Sittard (thuis, 10 maart) en Sparta Rotterdam (uit, 17 maart). Luton Town, Tottenham Hotspur, Newcastle United. Dat zijn de tegenstanders van Aston Villa in de aanloop, tijdens én na het tweeluik met Ajax. De Amsterdammers treffen tussen FC Utrecht, Fortuna Sittard en Sparta. Wie van de twee haalt het meeste voordeel uit het programma in eigen land?