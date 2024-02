Ajax deelt hoopgevende beelden in aanloop naar cruciale return in Noorwegen

Ajax-trainer John van ’t Schip vertelde woensdagavond op de persconferentie dat na de afsluitende training moet blijken of donderdagavond in actie kan komen tegen FK Bodø/Glimt. De Engelsman kwam afgelopen zondag niet helemaal ongeschonden uit de strijd met NEC en is daarom een vraagteken voor de return in de tussenronde van de Conference League. Ajax deelt daags voor de cruciale wedstrijd in elk geval hoopgevende beelden.

Het huwelijk tussen Ajax en Henderson is vooralsnog geen daverend succes. De middenvelder beleefde in de topper tegen PSV weliswaar een geslaagd debuut, maar kon vervolgens niet voorkomen dat er in de Eredivisie werd verloren bij sc Heerenveen en gelijkgespeeld tegen NEC. Tussendoor kwam Ajax in de heenwedstrijd tegen Bodø/Glimt niet verder dan een 2-2 gelijkspel, waarmee het gezien het verloop van de avond overigens heel blij mee mocht zijn. Ook met de ervaren Henderson in de ploeg geven de Amsterdammers veel teveel ruimtes weg.

Of de voormalig Liverpool-aanvoerder zijn ploeg donderdagavond kan helpen in de strijd om een startbewijs voor de achtste finales van de Conference League, zal nog moeten blijken. Henderson hield al klachten over aan het thuisduel met de Noren en die zijn er na de ontmoeting met NEC niet minder op geworden. Van ’t Schip vertelde woensdagavond op de persconferentie dat bij de afsluitende training in Noorwegen wordt bepaald of de winteraanwinst in actie kan komen. Op beelden die Ajax ’s avonds deelt van de training is in elk geval te zien dat Henderson ‘gewoon’ deelneemt aan het positiespel.

De Engelsman valt op door zijn ‘blote’ benen. “Henderson mag dan een half jaartje in de zandbak gevoetbald hebben, in het frisse Bodø is hij de enige Ajacied die in korte broek op het trainingsveld verschijnt”, schrijft Ajax Life. Henderson kwam sinds zijn verhuizing naar Amsterdam viermaal in actie voor Ajax. Hij droeg in de thuiswedstrijd tegen NEC van afgelopen zondag nog de aanvoerdersband. Die belandt donderdagavond, als het goed is, weer om de arm van Steven Berghuis. De aanvaller moest de ontmoeting met NEC nog aan zich voorbij laten gaan, maar is met Ajax mee afgereisd naar Noorwegen en kan spelen.