Waarom Ajax hoopt dat Feyenoord dit seizoen de KNVB Beker wint

Mocht Ajax zich via de competitie plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal, dan moet de club mogelijk uitwijken naar een ander stadion. In de Johan Cruijff ArenA staan in mei namelijk twee concerten van De Toppers op het programma. Die kunnen volgens hun manager, Benno de Leeuw, onder geen beding worden verplaatst. Aartsrivaal Feyenoord zou Ajax echter de helpende hand kunnen toesteken, schrijft De Telegraaf.

Aan het eind van het seizoen strijden de nummers vijf tot en met acht van de Eredivisie om een ticket voor de voorrondes van de Conference League. Ajax bezet momenteel de vijfde plaats, met zes punten achterstand op de nummer vier (AZ) en twee punten meer dan de nummer zes, Go Ahead Eagles. De kans is dus levensgroot aanwezig dat de recordkampioen zich via de play-offs moet zien te verzekeren van Europees voetbal in het seizoen 2024/25. De KNVB heeft bepaald dat de halve finales van het seizoenstoetje plaatsvinden op donderdag 22 mei. Drie dagen later, op zondag 25 mei, vindt dan de finale plaats.

Artikel gaat verder onder video

Op vrijdag 24 mei én op zaterdag 25 mei is de Johan Cruijff ArenA echter al geboekt door De Toppers, bestaande uit zangers Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Jan Smit en René Froger. Het viertal brengt op die dagen een uitgebreide show op de bühne, waarbij tevens een aantal gastartiesten hun opwachting zullen maken. "Schuiven met de concerten gaat niet. De productie is daarvoor veel te groot. Sterker nog; wij zijn er nu al met tientallen mensen mee bezig. Dat kan helemaal niet", laat De Leeuw weten in gesprek met de ochtendkrant.

Feyenoord

Ironisch genoeg zou aartsrivaal Feyenoord wellicht uitkomst kunnen bieden. Als die club de KNVB Beker wint, dan geeft de huidige vijfde plaats van Ajax recht op een rechtstreeks ticket voor de voorrondes van de Europa League omdat de verdeling van de Europese startbewijzen dan een plek doorschuift. De Rotterdammers spelen aanstaande donderdag in eigen huis de halve finale van het bekertoernooi tegen FC Groningen, de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie. Weet de ploeg van Arne Slot de eindstrijd te bereiken, dan is SC Cambuur of NEC daarin de tegenstander op 21 april. Die clubs spelen vandaag (dinsdag) hun onderlinge halve finale in Leeuwarden.