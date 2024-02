Ajax lijkt met aankondiging te hinten op verrassende basisplaats tegen Bodø/Glimt

Sivert Mannsverk schuift woensdagavond bij Ajax-trainer John van 't Schip aan op de persconferentie, waardoor de Noorse middenvelder zich mogelijk mag opmaken voor een basisplaats. Het is gebruikelijk dat de speler die naast een trainer aanschuift op de persconferentie in de basis start, wat zou betekenen dat Mannsverk na lang blessureleed minuten gaat maken.

Ajax kondigt op sociale media aan dat Mannsverk om 17.45 uur zal aanschuiven naast Van 't Schip op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen FK Bodø/Glimt. Over het algemeen start de speler die aanschuift bij de persconferentie in de basis, waardoor Mannsverk mogelijk voor het eerst sinds september weer minuten kan maken voor Ajax. Een zekerheidje is dit echter niet.

Mogelijk kiest Ajax ervoor om de Noorse middenvelder aan te laten schuiven op de persconferentie, omdat hij goed op de hoogte is van het Noorse voetbal en tegenstander FK Bodø/Glimt. Voorlopig is het onduidelijk, maar de kans dat Mannsverk weer minuten gaat maken voor Ajax 1 is in ieder geval een stuk groter. Zijn laatste en enige wedstrijd speelde de verdedigende middenvelder in september tegen FC Twente, waarin hij zwaar geblesseerd raakte.