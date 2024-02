Ajax maakt terugkeer wereldkundig: Kelvin de Lang geeft meteen duidelijkheid

Ajax heeft de terugkeer van bevestigd. De Amsterdammers bereikten donderdag een akkoord met Borussia Dortmund over de 19-jarige spits, die de deuren van de jeugdopleiding van Ajax drie jaar geleden nog achter zich dichttrok voor een avontuur in Duitsland. Rijkhoff zal zijn wedstrijden in eerste instantie gaan spelen voor de beloftenploeg.

Dat bevestigt Kelvin de Lang in het persbericht dat Ajax donderdagavond de wereld in stuurt. “Julian zal worden toegevoegd aan de trainingsgroep van Ajax 1, maar zal zijn wedstrijden de komende tijd bij Jong Ajax gaan spelen. We zijn heel blij dat Julian ondanks de interesse van een aantal grote clubs met volle overtuiging voor een terugkeer naar Ajax heeft gekozen om hier voor zijn kans te vechten”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

Ajax zat al een tijdje achter de handtekening van Rijkhoff aan. Borussia Dortmund wilde echter niet zomaar meewerken aan een vertrek van de aanvaller, die begin 2021 arriveerde in Duitsland. De clubs bereikten op Deadline Day toch nog een akkoord, waarna Rijkhoff zich na zijn medische keuring definitief weer in het Ajax-shirt mocht hijsen. De Amsterdammers zullen hopen dat de spits zijn vorm van de afgelopen maanden weet door te trekken in de Keuken Kampioen Divisie. Hij was flink op schot voor de Onder-19 van Borussia Dortmund. Zo scoorde hij in de UEFA Youth League vier doelpunten in zes duels.

Rijkhoff heeft in Amsterdam zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2027.