Taylor kreeg berichtje van voormalig Liverpool-speler: 'Hij gaat jullie goed aanpakken'

is nog geen maand speler van Ajax en heeft weliswaar pas één keer meegedaan, maar zijn impact op het elftal van trainer John van ’t Schip is al enorm. Dat bevestigt in een interview met het Algemeen Dagblad. De middenvelder vertelt dat hij voorafgaand aan de komst van Henderson al werd ‘gewaarschuwd’ voor de Engelsman.

Het was een publiek geheim dat Ajax in januari een nieuwe controlerende middenvelder aan de selectie wilde toevoegen. Niet een met alleen veel kwaliteit, maar vooral ook veel ervaring. De Amsterdammers kwamen in hun zoektocht uit bij Henderson. De Engelsman had Liverpool afgelopen zomer nog verruild voor Al-Ettifaq, maar was na een paar maanden alweer toe aan een terugkeer naar het Europese continent. Henderson wil met Engeland mee naar het Europees Kampioenschap in Duitsland en Ajax zocht een ervaren middenvelder. Eén plus één bleek inderdaad twee.

Artikel gaat verder onder video

Ajax maakte de komst van de voormalig Liverpool-aanvoerder op donderdag 18 januari wereldkundig, maar de selectie was al eerder bezig met diens entree. “Hij gaat jullie goed aanpakken”, zei Ki-Jana Hoever tegen Taylor. Hoever verruilde de jeugdopleiding van Ajax in de zomer van 2018 voor die van Liverpool. Hij speelde vier wedstrijden in de hoofdmacht van The Reds en kon Taylor dus goed voorbereiden op de komst van Henderson. Taylor vertelt blij te zijn met de aanwezigheid van de Engelsman en dat hij zijn nieuwe ploeggenoten op een ‘goede, natuurlijke’ manier aanpakt. “Hij coacht en herhaalt continu. Simpele dingen die hij vooraf ziet en noemt, waardoor niemand ze vergeet en we meer op de automatische piloot kunnen spelen: hup, naar binnen, draaien, kaatsen. Voor mij is dat fijn.”

Taylor zelf probeert eveneens verbaal meer aanwezig te zijn. “Maar ik moet nog dominanter worden in het eisen van de bal en aansturen van teamgenoten. Niemand die het bij hem (Henderson, red.) vervelend vindt, ook omdat het een sociale jongen is. Soms roept hij jongens ook bij zich. Dan vraagt hij bijvoorbeeld hoe ik de bal het liefst ontvang. Tijdens tactische trainingen zie je heel duidelijk hoe hij met twee dingen tegelijk bezig is. Terwijl hij naar binnen gaat, helpt hij mij mee te knijpen. Daaraan zie je hoe ervaren hij is.” Henderson debuteerde in de topper tegen PSV in wit-rood-wit en prompt lag het bij Ajax een stuk minder open. “Hij weet als geen ander wat het moment is om druk te zetten, of wanneer je je iets terug moet laten zakken. Wat je tegen PSV ook goed zag, was dat hij maar blijft gaan, zowel bij balbezit als in defensief opzicht. Ook daardoor waren de onderlinge afstanden bij ons meteen al kleiner.”

Henderson zorgt voor een ‘extra boost’

Het voelt voor Taylor ‘heel fijn’ om een speler als Henderson erbij te hebben. “Dat proef ik ook bij andere jongens. De sfeer was alweer positief. Door de trainer, die direct en duidelijk is, maar vooral doordat we weer veel winnen. Jordan zorgt misschien voor een extra boost. Bij ons en ik denk ook bij de fans, bij wie de hoop op betere tijden en plek 3 alleen maar zal groeien.” Ajax heeft onder Van ’t Schip nog geen competitieduel verloren. De Amsterdammers gaan zondag op bezoek bij sc Heerenveen. Devyne Rensch en Steven Bergwijn zijn niet van de partij en worden mogelijk vervangen door respectievelijk Borna Sosa en Carlos Forbs.