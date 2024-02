Zwak Ajax nu wél onderuit: Van Bommel schiet AZ naar zege in Alkmaar

Ajax heeft het uitduel bij AZ met 2-0 verloren. De Amsterdammers traden in Alkmaar aan met vijf verdedigers, maar ook dat bracht de ploeg van John van 't Schip niet de broodnodige stabiliteit. scoorde voor én na rust, en kroonde zich daarmee tot man van de wedstrijd.

Zowel AZ als Ajax speelden afgelopen weken ondermaats. De thuisploeg toonde vorige week met een overwinning tegen Fortuna Sittard (1-2) wel enige verbetering, waardoor bij de Alkmaarders dezelfde elf spelers aan de aftrap stonden. In het duel tegen Bodø/Glimt werd de kwetsbaarheid van de Amsterdammers ondanks de overwinning (1-2) nogmaals pijnlijk duidelijk. In het duel om de vierde plaats koos John van ‘t Schip daarom voor een verdedigende 5-4-1 opstelling, waarin Anton Gaaei en Branco van den Boomen door verscheidene blessures een basisplaats kregen.

In de praktijk leidde het echter niet tot beter defensief spel van de bezoekers. Er werd veelvuldig aan de verkeerde kant gedekt en een gebrek aan communicatie en goede afspraken lag er bij tijd en wijle veel ruimte achter de Amsterdamse verdediging.

De eerste keer dat de ploeg van Maarten Martens hiervan profiteerde was het gelijk raak. Na een goede onderschepping van Vangelis Pavlidis stuurde hij Van Bommel weg, die vervolgens naar binnen trok en zonder veel hinder de 1-0 binnenschoot. Even later was Kristijan Belic na een handige aanname met de hak dichtbij een treffer, maar zijn poging ging via de vingertoppen van Diant Ramaj voorlangs.

De Duitse doelman moest veelvuldig de lange bal hanteren, omdat er bar weinig beweging was. Brian Brobbey deed wel mee, maar bevond zich op een eenzaam eiland in de Amsterdamse voorhoede. AZ kon ondertussen rustig combineren en had de bal door goed druk te zetten op de Ajax-defensie vaak snel weer terug. Door enige besluiteloosheid en gebrekkige passing in de eindfase waren er maar weinig kansen. Van Bommel had zijn ploeg na een halfuur op een grotere voorsprong moeten zetten na matig verdedigen van Josip Sutalo, maar schoof de bal naast.

Wie ook matig werk verrichte aan Amsterdamse zijde was Anton Gaaei. De Deense rechtsback loste dan wel het eerste Ajax-schot met een schuiver richting de verre hoek, maar voor de rest speelde hij ondermaats. Net iets vaker dan de rest leverde hij de bal in, net iets vaker dan de rest ging leek het mis te gaan in de passing. Tien minuten voor rust werd hij geslachtofferd door trainer Van ‘t Schip en maakte Ahmetcan Kaplan zijn langverwachte debuut in Ajax 1. Juist op dat moment vonden de bezoekers vaker de weg naar voren. Daar werd echter vooral gecombineerd zonder de tegenstander aan het wankelen te brengen. De Godenzonen noteerden in deze periode twee kansen, maar pogingen van Kenneth Taylor en Van den Boomen vlogen voorlangs.

Devyne Rensch noteerde in minuut 62 de eerste Ajax-kans van de tweede helft, maar ook zijn poging viel niet tussen de palen. Aan de andere kant werd een vrije trap van Van Bommel eenvoudig gepakt door Ramaj. Beide ploegen kenden zo hun momenten in een tweede helft die soms aandeed als een subtopper in de KKD. Het tempo lag laag, passes waren te doorzichtig en goede communicatie was soms ver te zoeken. De eerste actie van invaller Mayckel Lahdo zal voor de Alkmaarse supporters echter het nodige hebben goedgemaakt.

Na een fysiek duel draaide hij handig weg en legde hij de bal terug op Van Bommel, die vervolgens eenvoudig zijn tweede treffer binnenschoot en de wedstrijd leek te beslissen. Ajax probeerde wel snel iets terug te doen, maar twee gevaarlijke voorzetten van Borna Sosa bereikten de Amsterdamse aanvallers niet. In de slotfase leken de bezoekers dan toch de aansluitingstreffer te maken nadat Brian Brobbey goed de rust bewaarde, maar de potige spits bleek buitenspel te staan. Beide ploegen hadden in de tussenliggende fase nog een penalty geclaimd, maar Allard Lindhout wilde daar niet aan. AZ neemt met de 2-0 overwinning afstand van Ajax, dat opnieuw in een sportieve crisis beland is.