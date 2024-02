Ajax slaat grote slag: stroeve gesprekken over Hato bijna voorbij

Ajax en hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over een nieuw contract, zo meldt het Algemeen Dagblad. De verdediger ligt momenteel vast tot medio 2025, maar lijkt te gaan bijtekenen tot de zomer van 2028.

Volgens de berichtgeving moeten Hato en Ajax het alleen nog eens worden over wat laatste details, maar worden er geen grote problemen verwacht. De contractverlenging van Hato is een grote slag voor Ajax, dat maandenlang stroeve onderhandelingen voerde over een nieuwe verbintenis voor de zeventienjarige jeugdexponent.

De doorbraak is uiteindelijk bereikt door Kelvin de Lang; voorganger Sven Mislintat werd ontslagen voordat hij de gesprekken met Hato kon openen en Klaas-Jan Huntelaar kreeg een burn-out. Zelf liet Hato ondertussen weinig los over de onderhandelingen, al liet hij wel weten zijn toekomst in Amsterdam te zien.

Hato debuteerde in januari 2023 in het eerste elftal van Ajax en ontwikkelde zich daarna in rap tempo. Op zijn zeventiende geldt hij als een van de meest stabiele spelers in de ploeg van trainer John van 't Schip. Hij speelde in totaal 45 officiële wedstrijden voor Ajax.