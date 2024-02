Ajax-supporters krijgen om 18.45 uur fantastisch bericht vanaf Sportcomplex De Toekomst

Sivert Mannsverk start maandagavond in de basis in het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen Jong Ajax en MVV Maastricht. De Noorse middenvelder maakte een week geleden al zijn rentree in het shirt van de Amsterdammers na lang blessureleed, maar mag tegen de Limburgers in de basis beginnen van trainer Dave Vos.

De minuten die Mannsverk in de beloftenploeg van Ajax krijgt, zorgen ervoor dat Ajax-trainer John van 't Schip spoedig over een fitte extra middenvelder kan beschikken. Het is een linie waar Ajax de afgelopen maanden grote problemen heeft gehad, mede door de blessure van Mannsverk, maar ook door de blessures van Branco van den Boomen en Silvano Vos. Laatstgenoemde start maandagavond ook bij Jong Ajax in de basis tegen MVV.

Voor Mannsverk is zijn basisplaats een grote opsteker, want zijn periode bij Ajax mag door al zijn blessureleed tot dusver teleurstellend genoemd worden. De Noor kwam één keer in actie namens de Amsterdammers en dat was in het uitduel tegen FC Twente. De verdedigende middenvelder maakte destijds een zwakke indruk, waardoor hij al vroegtijdig door toenmalig trainer Maurice Steijn naar de kant werd gehaald.