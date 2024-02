Van 't Schip lijkt wijziging bij Ajax niet uit te sluiten: 'Een opstelling is altijd weer wat anders'

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft woensdagavond op de persconferentie naar aanleiding van de tweede ontmoeting met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League andermaal gereageerd op de fluitconcerten voor . De middenvelder was in de laatste twee wedstrijden het mikpunt van kritiek bij het Ajax-publiek. Volgens Van ’t Schip weet Taylor wat hem te doen staat: zijn voeten laten spreken. Tóch lijkt de oefenmeester een wijziging op het middenveld niet volledig uit te sluiten.

De jonge middenvelder kreeg in het slot van het seizoen 2021/22 een kans van toenmalig trainer Erik ten Hag en greep die met beide handen aan. Taylor ontwikkelde zich dusdanig sterk dat Ajax het niet nodig achtte om een vervanger te halen voor Ryan Gravenberch, die was vertrokken naar Bayern München. Taylor kon in eerste instantie ook onder Alfred Schreuder rekenen op een basisplaats en mocht van Louis van Gaal zelfs mee naar het Wereldkampioenschap in Qatar, maar hij staat inmiddels al een tijdje stil in zijn ontwikkeling.

Artikel gaat verder onder video

Het kostte hem nog niet zijn basisplaats bij Ajax, maar Taylor moest het in de laatste twee wedstrijden wel flink ontgelden bij het Amsterdamse publiek. De middenvelder kreeg in de thuisduels met Bodø/Glimt en NEC een fluitconcert over zich heen en bij het verlaten van het veld klonk er telkens veel gejuich vanaf de tribunes. “Het is altijd vervelend, zoals je gemerkt hebt, dat hij twee wedstrijden wordt uitgeloften. Bij Ajax zijn er in het verleden wel meer spelers uitgefloten, dus hij moet daar op een goede manier op reageren en de enige manier is dat hij het op het veld laat zien”, zei Van ’t Schip woensdagavond.

Het moge duidelijk zijn dat er ook bij Taylor een schepje bovenop moet. Hij kwam dit seizoen al 32 keer in actie voor Ajax, maar de teller staat pas op drie doelpunten en vier assists. In de Eredivisie trof hij vooralsnog pas één keer doel. Vorig seizoen wist hij in competitieverband nog acht keer het net te vinden. Van ’t Schip heeft het met Taylor over de kritiek van de eigen supporters, maar volgens de oefenmeester weet de speler dondersgoed wat hij moet doen. “Hij is een jonge jongen, gaat even door een moeilijke fase heen en daar moet hij zich uit proberen te vechten, met de hulp van ons allemaal. Ook daarin zal hij toch heel veel zelf moeten doen, maar uiteraard met onze hulp. Hij weet wat hij moet doen. Het enige wat je kunt doen is je voeten laten spreken.”

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad wil vervolgens van de trainer weten of hij Taylor wat meer uit de wind houdt. “Je kijkt naar hoe iemand presteert. Een opstelling is altijd weer wat anders. Er komen andere spelers weer terug, dus je gaat sowieso kijken welke nemen er straks op het formulier staan. Maar volgens mij heeft Kenneth bijna alle wedstrijden gespeeld”, aldus Van ’t Schip. Taylor begon onder Van ’t Schip nog geen enkele keer op de bank. Het valt niet uit te sluiten dat daar donderdagavond verandering in komt. Van ’t Schip vertelde op de persconferentie dat Branco van den Boomen fit genoeg is om te starten. Ook Sivert Mannsverk is van de partij. Jordan Henderson is daarentegen een vraagteken voor de return in Noorwegen.