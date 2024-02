Van 't Schip reageert kort maar krachtig op opmerkelijk moment: 'Dat vind ik vervelend voor hem'

Ajax-trainer John van ’t Schip vindt het ‘vervelend’ voor dat hij donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League werd getrakteerd op een fluitconcert. Het publiek in de Johan Cruijff ArenA stak z’n onvrede over de middenvelder niet onder stoelen of banken en schreeuwde het bijna uit vak geluk toen het bord met rugnummer 8 daarop omhoogging.

Het is zeker niet voor het eerst dit seizoen dat Taylor het mikpunt van kritiek is bij de Amsterdamse achterban. In de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League klonk er ook al luid gejuich toen duidelijk was geworden dat de middenvelder in de rust was achtergebleven in de kleedkamer. Taylor brak in 2022 door in de hoofdmacht van Ajax. Hij pakte onder toenmalig trainer Erik ten Hag zijn kans en vulde zijn rol dusdanig goed in, dat de club het niet nodig achtte om een vervanger te halen voor de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch.

Artikel gaat verder onder video

De ontwikkeling van Taylor bleef niet onopgemerkt. Hij werd door Louis van Gaal beloond met een uitverkiezing voor het Nederlands elftal en mocht zelfs mee naar het Wereldkampioenschap in Qatar. Taylor staat inmiddels echter al geruime tijd stil in zijn ontwikkeling. De middenvelder is weliswaar ook onder Van ’t Schip zeker van een plek bij de eerste elf, maar slaagt er (nog) niet in zijn ploeg bij de hand te nemen. In de thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt maakte hij opnieuw geen goede beurt. Taylor werd in de tweede helft vervangen door Branco van den Boomen. Toen eerstgenoemde richting de kant liep, klonk er vanaf de tribunes naast een fluitconcert ook veel gejuich.

“Dat heb ik gehoord ja”, zei Van ’t Schip na afloop op de persconferentie. “Dat vind ik vervelend voor Taylor”, was vervolgens de korte maar krachtige reactie van de oefenmeester. De wissel van Taylor pakte in elk geval niet slecht uit voor Ajax. Zijn vervanger Van den Boomen probeerde het spel meteen naar zich toe te trekken en benutte de strafschop. Dankzij zijn treffer en de late gelijkmaker van Steven Berghuis is Ajax nog in de race voor de volgende ronde van de Conference League.