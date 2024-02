Van 't Schip komt daags voor topper tegen PSV met groot nieuws over Henderson

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft vrijdagmiddag op de persconferentie verklapt dat zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen PSV in de basis begint. De middenvelder maakte op 18 januari de overstap naar de huidige nummer vijf van de Eredivisie, maar moest de duels met RKC Waalwijk en Heracles Almelo nog aan zich voorbij laten gaan.

Ajax maakte er geen geheim van dat het in januari graag een controlerende middenvelder naar Amsterdam wilde halen, het liefst een die naast veel kwaliteit ook de nodige ervaring met zich meebrengt. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland kwam in die zoektocht uit bij Henderson. De Engelsman maakte in de zomer nog de overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq, maar hield het na een paar maanden alweer voor gezien in Saudi-Arabië en verlangde samen met zijn familie weer naar een leventje op het Europese continent.

Artikel gaat verder onder video

Ajax maakte dankbaar gebruik van de situatie en haalde met Henderson de gewenste nieuwe leider op het middenveld binnen. Voor het thuisduel met RKC Waalwijk had hij nog niet de benodigde papieren en in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo wilde Van ’t Schip geen risico’s nemen, maar in de topper tegen PSV zal Henderson voor het eerst zijn opwachting maken in het wit-rood-wit. Niet als invaller, maar meteen vanaf de start. “Het gaat goed met hem. Honderd procent wedstrijdfit moeten we natuurlijk nog even afwachten. Hij heeft een tijd niet gespeeld, maar hij is fit”, vertelde Van ’t Schip op de persconferentie daags voor het treffen met PSV.

Van ’t Schip kreeg vervolgens de vraag of hij ‘twijfelt’ om met Henderson te beginnen. “Nee”, antwoordde de oefenmeester, om vervolgens te verklappen dat hij een basisplaats heeft. Ajax is inmiddels al elf competitieduels op rij ongeslagen en hoopt PSV in de eigen Johan Cruijff ArenA op de eerste competitienederlaag van het seizoen te trakteren. De ontmoeting in Amsterdam begint om 20.00 uur.