Verweij: ‘Als Ajax hem had gehaald, had hij het veel beter gedaan dan Sutalo’

Mike Verweij is van mening dat N.E.C.-verdediger bij Ajax veel beter tot zijn recht was gekomen dan . Laatstgenoemde maakte afgelopen zomer voor veel geld de overstap van Dinamo Zagreb naar Ajax, maar is er nog altijd niet in geslaagd om de hoge verwachtingen waar te maken. Ook op bezoek bij sc Heerenveen maakte hij een ongelukkige indruk.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf discussiëren Valentijn Driessen en Verweij er lustig op los over de huidige selectie van Ajax. De kwaliteit ervan is door de nederlaag in Heerenveen (3-2) andermaal onderwerp van gesprek. Driessen is van mening dat de Amsterdammers slecht hebben gehandeld in de afgelopen transferwindow. “Het ligt aan kwaliteit, dus je moet meer kwaliteit halen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben één speler gehaald (Jordan Henderson, red.) terwijl je eigenlijk voor elke linie een speler had moeten halen in de winter. Je hebt ze in de eerste seizoenshelft gezien, je weet dat het niet veel beter zal gaan, dus je moet een goede verdediger erbij hebben, een goede middenvelder én een goede aanvaller die meteen een meerwaarde zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Het was een publiek geheim dat Ajax zich in januari wilde versterken met een controlerende middenvelder, die naast veel kwaliteit ook veel ervaring met zich mee zou brengen. Ajax kwam in de zoektocht naar zo’n type speler uit bij Henderson. John van ’t Schip had in de laatste dagen van de transferwindow graag nóg meer routine aan de selectie toegevoegd. De naam van Nicolás Tagliafico viel, maar een terugkeer van de Argentijn bleek niet mogelijk. De balans in de Ajax-selectie is daardoor nog altijd zoek en op de linksbackpositie zit Van ’t Schip met een groot probleem opgezadeld. Ar’Jany Martha is nog te licht en Borna Sosa levert niet.

Volgens Verweij loopt de beste optie voor de linksbackpositie bij Ajax rond in België. Owen Wijndal verruilde Ajax afgelopen zomer op huurbasis voor Antwerp FC. “Daar viel ook van alles op aan te merken, die deed het echt heel slecht en was ook geblesseerd. Maar ik kan me de wedstrijd bij Rangers uit herinneren en toen deed hij het heel goed, tótdat hij geblesseerd raakte. Als je hem had neergezet, dan had hij het beter gedaan dan Sosa.” Verweij denkt dus ook dat Ajax meer aan Sandler had gehad dan aan Sutalo. “Als je Sandler van N.E.C. had gehaald voor vier, vijf miljoen - en dat is denk ik al veel geld voor een speler van N.E.C. - had hij het veel beter gedaan dan Sutalo”, aldus de clubwatcher.