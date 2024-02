Ongelooflijk: Aymeric Laporte maakt nu al het doelpunt van het jaar

De vriendschappelijke ontmoeting tussen Al-Nassr en Inter Miami donderdagavond had het weerzien tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi moeten worden, maar werd uiteindelijk de afdroging van de Amerikanen en vooral de avond van . De verdediger, die vorig jaar als speler van Manchester City nog de Premier League, Champions League én FA Cup won, scoorde op werkelijk schitterende wijze de 3-0. Dat was tevens de ruststand. Al-Nassr zou er ook in de tweede helft nog drie maken.

Het treffen tussen Al-Nassr en Inter Miami zou in het teken staan van mogelijk sw laatste krachtmeting tussen Ronaldo en Messi binnen de lijnen. De Portugees was echter niet fit genoeg om in actie te komen. Messi was wel van de partij, maar begon op de bank en maakte pas in minuut 83 zijn entree. Het stond op dat moment al 6-0 in het voordeel van Al-Nassr, dat uit de startblokken was geschoten. De huidige nummer twee van de Saudi Pro League had er binnen het eerste kwartier al drie gemaakt. De mooiste treffer kwam overduidelijk op naam van Laporte. De verdediger verruilde Manchester City afgelopen zomer voor Al-Nassr en bewees met een schitterende trap waarom zijn verhuizing naar het Midden-Oosten niet door iedereen werd begrepen.