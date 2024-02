Noorse oud-speler waarschuwt Ajax voor Bodø/Glimt: 'Ze gaan alles op alles zetten'

André Bergdølmo ziet zijn vroegere werkgever Ajax als favoriet voor de dubbele confrontatie met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. Toch waarschuwt de Noor de Amsterdammers voor zijn landgenoten, die vanwege de lange winterstop in het Scandinavische land sinds begin december geen officiële wedstrijd meer hebben gespeeld.

Bergdølmo is inmiddels 52 jaar oud. In de zomer van 2000 nam Ajax hem over van het Noorse Rosenborg BK; uiteindelijk zou hij drie seizoenen actief zijn in Amsterdam. Met Ajax werd hij in het seizoen 2001/02 kampioen van Nederland en legde hij tevens beslag op de KNVB Beker. Een jaar later maakte hij deel uit van het jonge elftal met spelers als Christian Chivu, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Zlatan Ibrahimovic, dat onder leiding van trainer Ronald Koeman twee groepsfases overleefde in de Champions League maar in de kwartfinale in extremis sneuvelde tegen AC Milan. Tegenwoordig is hij trainer van het vrouwenelftal van Lillestrøm.

Van Bodø/Glimt heeft Bergdølmo een goed beeld. De club baarde de afgelopen jaren opzien in Europa door het AS Roma van toenmalig trainer José Mourinho op een 6-1 nederlaag te trakteren. "Ze doen me denken aan het Rosenborg van de latere jaren negentig toen ze speelden tegen Dortmund en Bayern München. Ze lijken op dat team van Rosenborg en soms is Bodø/Glimt nog beter", zegt Bergdølmo in gesprek met Ajax Showtime. Het feit dat het Noorse seizoen pas weer in maart van start gaat kan evenwel in het voordeel van Ajax werken. "Het is anders dan wanneer je iedere week een wedstrijd hebt", weet Bergdølmo. "Zeker als je in het midden van het seizoen verkeert, ben je scherper", vervolgt de oud-verdediger. "Het is niet altijd positief om buiten het seizoen een wedstrijd te spelen, maar we zullen het zien. Normaal gesproken is Ajax ook het betere team, natuurlijk. Ze zouden thuis en uit moeten winnen, maar Bodø/Glimt heeft op Europees niveau vaker verrast", verwijst hij onder meer naar de zege op AS Roma.

"Zeker als ze thuis op het kunstgras spelen, dus het worden spannende wedstrijden", vervolgt Bergdølmo. Bovendien kan het ook een voordeel zijn dat de ploeg niet wekelijks in competitieverband speelt, stipt de oud-verdediger aan: "Ik denk dat ze er alles aan doen om een goed resultaat te kunnen boeken. Makkelijk wordt het niet, want het seizoen is voor de club nog niet begonnen. Ik denk dat ze nu alles op alles gaan zetten in de Conference League."

Ajax en Bodø/Glimt spelen aanstaande donderdag (15 februari) de heenwedstrijd in Amsterdam. Die begint om 21.00 uur en wordt uitgezonden op Veronica en ESPN2. Een week later staat de return in Noorwegen op het programma, dan wordt er om 18.45 uur afgetrapt.