Arne Slot wordt keihard met de grond gelijk gemaakt: 'Hij is een man die boos weerman Gerrit Hiemstra opbelt!'

Ronald Waterreus stoort zich aan het gedrag van Feyenoord-trainer Arne Slot. De oefenmeester van de Rotterdammers vertoont volgens de columnist bij vlagen Calimero-gedrag, terwijl de trainer dat volgens Waterreus helemaal niet nodig heeft: "Arne Slot is een man die boos weerman Gerrit Hiemstra opbelt als het op zijn stranddag wat bewolkter is dan voorspeld."

Waterreus schrijft maandagochtend in zijn column voor De Limburger dat hij zich al een tijdje stoort aan het gedrag van Feyenoord-trainer Slot. "Al bijna drie jaar lang steken we Slot, ook hier in dit fraaie stukje krant, veren in zijn achterste. En volkomen terecht, na die wonderlijke transitie die Feyenoord onder hem heeft doorgemaakt", benadrukt de oud-doelman. "Maar Slot is langzaamaan ook uitgegroeid tot de grootste excuustruus uit het Nederlandse betaald voetbal. Tegenslag ligt nooit aan hem", valt Waterreus op.

Waterreus vindt dat Slot bovengemiddeld vaak een verongelijkte houding aanneemt in interview: "Het begint me een beetje te irriteren. Juist omdat het zo contrasteert met hoe Slot ook kan zijn. Voorafgaand aan wedstrijden is hij de nonchalante, ontspannen oom, vrolijk dollend en grappend met het journaille. Om na een teleurstellende wedstrijd vervolgens te veranderen in de minst sympathieke versie van zichzelf", schrijft Waterreus. "In iemand die geïrriteerd en gefrustreerd is."

"In plaats van de Calimero uit te hangen, zou Slot de opgevoerde verwachtingen en druk juist als compliment moeten zien", schrijft de oud-doelman van onder meer PSV, die zijn column eindigt met mooie woorden aan het adres van Slot: "Arne Slot, misschien wel Feyenoords beste trainer in de clubgeschiedenis. Zo’n attitude doet domweg afbreuk aan wat je de afgelopen periode hebt neergezet in De Kuip."