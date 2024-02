AZ neemt per direct afscheid van aankoop van vier miljoen euro

AZ heeft op de laatste dag van de winterse transferperiode afscheid genomen van . De 24-jarige aanvaller wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Bologna. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

Odgaard maakte in de zomer van 2022 voor circa vier miljoen euro de overstap van Sassuolo naar AZ. Met vier doelpunten in zijn eerste vier basisplaatsen in de Eredivisie maakte de linkspoot meteen veel indruk in Alkmaar.

Waar Odgaard in zijn eerste seizoen in dienst van AZ vrijwel alles speelde, kwam hij de afgelopen maanden vooral als invaller aan de bak. Bij Bologna hoopt de Deen zijn carrière nu nieuw leven in te blazen. Met Sam Beukema en Jesper Karlsson wordt hij herenigd met twee spelers met wie hij vorig seizoen samenspeelde.

Odgaard speelde in totaal 71 wedstrijden voor AZ. Daarin was hij goed voor veertien doelpunten en acht assists. Zijn contract in het AFAS Stadion loopt nog door tot de zomer van 2027. Met de komst van Lequincio Zeefuik, overgekomen van FC Volendam, heeft AZ al ingespeeld op het vertrek van de Deen.