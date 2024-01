'AZ duwt wegkwijnende miljoenenaankoop bruut naar de uitgang'

AZ neemt in de laatste dagen van de winterse transferperiode mogelijk nog afscheid van aanvaller (24). De Deen staat onder meer in de belangstelling van het Italiaanse Bologna en zou zelf niets liever willen dan vertrekken uit Alkmaar, waar hij topscorer Vangelis Pavlidis voor zich heeft in de pikorde.

Dat schrijft De Telegraaf althans. Volgens de ochtendkrant wil Odgaard 'zo snel mogelijk de deur in Alkmaar achter zich dicht slaan' omdat hij na de winterstop slechts als invaller werd gebruikt tegen zowel PEC Zwolle als sc Heerenveen (twee keer 2-2). Deze winter had 'de wegkwijnende Odgaard' nieuwe moed gevat uit zijn basisplaats in het oefenduel met Borussia Dortmund en de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente, maar door zijn twee daaropvolgende reservebeurten wordt de speler nu alsnog 'bruut naar de uitgang geduwd', zo valt te lezen. Vanuit Italië is Bologna dus geïnteresseerd, AZ zou wel willen meewerken aan een verhuur van de Deen, maar een ruildeal waarbij Sydney van Hooijdonk de omgekeerde bewandelt zou de club dan weer niet zien zitten.

Blijft Odgaard deze winter 'gewoon' in Alkmaar, dan mag Mexx Meerdink de tweede seizoenshelft nog verhuurd worden. De 20-jarige aanvaller maakt zijn minuten voornamelijk bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie en zou zich mogen verheugen in de belangstelling van 'een handvol Eredivisieclubs'. Daar staat tegenover dat Dani de Wit (die over een contract beschikt dat komende zomer afloopt) zich erbij zou hebben neergelegd dat hij deze winter niet gaat vertrekken. Ook Lequincio Zeefuik zou, mits Odgaard niet vertrekt, dit seizoen afmaken bij zijn huidige werkgever, FC Volendam.

Bijna vier miljoen

Odgaard staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij AZ. De Alkmaarders telden destijds ruim 3,5 miljoen euro neer om de Deense aanvaller over te nemen van het Italiaanse Sassuolo, dat hem eerder al op huurbasis naar sc Heerenveen en RKC Waalwijk had laten vertrekken. Tot op heden speelde Odgaard 71 wedstrijden voor AZ; daarin wist hij veertien keer te scoren en leverde hij acht keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Zijn contract in Alkmaar loopt nog tot medio 2027.