Miljoenenaankoop AZ na één jaar alweer op weg naar de uitgang

Het heeft er alle schijn van dat AZ deze maand afscheid gaat nemen van . De huidige nummer vier van Nederland haalde de Amerikaanse middenvelder een jaar geleden nog voor zo’n zes miljoen euro naar Alkmaar, maar hij kwam er in de eerste seizoenshelft niet tot nauwelijks aan te pas. Mihailovic maakt geen deel uit van de selectie voor het trainingskamp in Spanje en krijgt van AZ de ruimte om een transfer af te ronden.

De Alkmaarders kwamen weliswaar in de zomer van 2022 al tot een overeenstemming met Montréal, maar Mihailovic zou een paar maanden later pas de oversteek maken. De Amerikaan kon in vier van de eerste vijf competitiewedstrijden na de winterstop rekenen op een basisplaats. Een onomstreden basisklant werd hij echter niet. In de laatste wedstrijden van het seizoen moest hij het al doen met voornamelijk korte invalbeurten.

Artikel gaat verder onder video

Daar is in de huidige jaargang geen verandering in gekomen. Mihailovic kwam in de eerste seizoenshelft niet verder dan 501 speelminuten, verdeeld over zestien wedstrijden. Hij verscheen in slechts vier duels aan de aftrap. Mihailovic kwam in totaal 36 keer in actie voor AZ. Hij scoorde twee keer en verzorgde evenveel assists. Hij heeft in Alkmaar nog een contract tot medio 2026.