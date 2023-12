Bart Vriends vertelt wie vervelender is om te verdedigen: Luuk de Jong of Santiago Giménez

Met respectievelijk zeventien en zestien doelpunten zijn (Feyenoord) en (AZ) bezig aan buitengewoon productieve seizoenen. In hun schaduw is ook (PSV), goed voor tien goals, op dreef. De topspitsen uit de Eredivisie komen zondagavond ter sprake aan tafel bij Studio Voetbal, waar Pavlidis aanwijst als de meest complete van het drietal.

“Pavlidis en Giménez vind ik wel enigszins vergelijkbaar, maar Pavlidis heeft als extra smaak dat hij een individuele actie heef”, zegt Vriends, die als verdediger van Sparta Rotterdam dit seizoen tegenover allebei stond, zondagavond bij het praatprogramma..”En Pavlidis is denk ik ook meer tweebenig. Hij is misschien wel het meest compleet van allemaal.” Vriends kijkt lachend naar beelden van AZ – Sparta, toen hij werd uitgekapt door Pavlidis en een doelpunt moest toestaan. “Wat die verdediger hier aan het doen is, geen idee!”

Artikel gaat verder onder video

Ook krijgt de Spartaan de vraag wie vervelender is om tegen te voetballen: De Jong of Giménez? Hij antwoordt dat De Jong ‘iets vervelender’ is als tegenstander. Met name vanwege zijn kopkracht, legt Vriends uit. “Dat is van zo'n hoog niveau dat je echt bij de les moet zijn. Vooral ook omdat Luuk de Jong steeds in je rug gaat lopen. Dan vallen die hoge ballen in jouw blinde hoek, dan voel je je al bijna geklopt. Ze ontlopen elkaar niet gek veel.”

De enige manier om De Jong te bestrijden is om ‘megageconcentreerd’ te zijn, aldus Vriends. “Bij iedere voorzet die dreigt, waar dan ook in de Eredivisie, moet je alert zijn waar je spits is, maar bij Luuk de Jong zou ik nog drie keer kijken, zeg maar. Je moet hem gewoon geen ruimte proberen te geven. En heel goed afstemmen met de andere centrale verdediger, dat je niet in een soort twijfelmoment komt."