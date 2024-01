Bayern kan cashen: Fabrizio Romano verklapt aanzienlijk doorverkooppercentage voor Zirkzee

Mocht Bologna verruilen voor een andere club dan Bayern München, dan ontvangt de recordkampioen van Duitsland alsnog een behoorlijk bedrag. De huidige nummer twee van de Bundesliga heeft een doorverkooppercentage van liefst vijftig procent van de transfersom bedongen. Dat weet Fabrizio Romano. Zirkzee maakt dit seizoen veel indruk in Italië.

De Schiedammer staat al jaren te boek als groot talent, maar dat kwam er de afgelopen seizoenen niet overal uit. Zirkzee verruilde de jeugdopleiding van Feyenoord al in 2017 voor die van Bayern München. Voor de Duitse grootmacht scoorde hij vier keer in zeventien wedstrijden, maar een definitieve doorbraak bleef uit. Een huurperiode bij Parma werd ook geen succes, waarna Zirkzee na een seizoen Anderlecht in de zomer van 2022 arriveerde bij Bologna.

Zirkzee kwam tijdens zijn eerste seizoen bij Bologna tot slechts twee doelpunten in 21 wedstrijden. In de huidige jaargang heeft hij daarentegen een behoorlijk aandeel in het succes van de club. Bologna bezet momenteel de vijfde plaats in de Serie A en dat is voor een belangrijk deel te danken aan de Nederlandse spits. In achttien competitiewedstrijden was hij al goed voor zeven doelpunten en twee assists. Ook in het bekertoernooi was hij belangrijk voor zijn ploeg (een goal en twee assists).

De prestaties van Zirkzee blijven uiteraard niet onopgemerkt. Hij werd de afgelopen tijd al in verband gebracht met onder meer Manchester United, AC Milan en Juventus. Bayern München zal de ontwikkelingen rond de aanvaller met veel belangstelling op de voet volgen. De Duitsers namen in de zomer van 2022 definitief afscheid van Zirkzee, maar bedongen daarbij wel een terugkoopclausule én een doorverkooppercentage. Zo kunnen ze hem voor veertig miljoen euro terughalen naar Beieren. Bij een overgang naar een andere club levert hij Der Rekordmeister vijftig procent van de transfersom op.

Bologna staat er desondanks niet om te springen om voortijdig afscheid te nemen van Zirkzee. “We zijn nog niet gebeld over Zirkzee, maar we zouden ook niet opnemen”, vertelde technisch directeur Marco Di Vaio onlangs in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Bologna doet dit seizoen tegen alle verwachtingen in mee om een rechtstreekse ticket voor de Champions League en kan Zirkzee daarbij goed gebruiken. De achterstand op nummer vier Fiorentina is momenteel slechts twee punten. Bologna speelt vrijdag een thuiswedstrijd tegen Genoa.