'Droomtransfer lonkt voor Joshua Zirkzee: drie Europese grootmachten volgen Nederlandse spits'

De uitstekende prestaties van zijn niet onopgemerkt gebleven. De Italiaanse podcastmaker Daniele Longo weet dat er mogelijk een droomtransfer aan zit te komen voor de Nederlander. Naar verluidt zouden Napoli en AC Milan ‘een oogje hebben laten vallen’ op Zirkzee.

Longo meldt dat de twee Italiaanse grootmachten in Zirkzee een potentiële aankoop zien voor de volgende transferzomer. De Nederlander heeft zich bij Bologna, waar hij in dit seizoen acht keer scoorde in zestien duels, in de kijker gespeeld en kan daarom mogelijk nú al uitkijken naar een mooie zomer in 2024.

Thomas Tuchel zou de verrichtingen van de Nederlander eveneens in de gaten houden. De spits vertrok in zomer van 2022 weliswaar bij Bayern, maar Der Rekordmeister wist een belangrijke optie in het contract te bedingen. Mocht een club zaken willen doen met Zirkzee en Bologna, heeft Bayern de optie om altijd nog een hoger bod te doen dan de betreffende club, om Zirkzee zodoende terug te halen naar Beieren. Zirkzee zou momenteel een prijskaartje van rond de veertig miljoen euro aan zich hebben hangen.

Het had niet veel gescheeld, of Zirkzee speelde dit seizoen voor Ajax. De 22-jarige spits was in beeld bij de Amsterdammers, maar tot een transfer kwam het uiteindelijk niet. Clubwatcher Mike Verweij denkt dat de nodige mensen zich achter de oren zullen krabben in de Johan Cruijff ArenA.